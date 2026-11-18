배우 황석정이 '자랑할 개'에서 속내를 밝힌다. / 사진=텐아시아DB

배우 황석정이 '자랑할 개'에서 속내를 밝힌다. / 사진제공=TV조선

배우 황석정(55)이 우울증과 강박증으로 힘들었던 시간을 고백한다.18일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '자랑할 개' 2회에는 황석정을 비롯해 김응수, 최현우, 서동주, 슬리피가 출연해 각자의 반려견을 소개한다.이날 황석정은 반려견 훔과 함께 출연해 자신의 일상을 공개한다. 자연 속에서 생활하며 반려견과 많은 시간을 보내고 있다는 그는 과거 정신적으로 어려움을 겪었던 경험을 털어놓는다.황석정은 "내가 강박증도 있고 이러다 보니까 아무것도 못 하겠었다"라며 당시 상황을 전한다. 이어 "훔이 늘 행복해하고 늘 웃고 있으니까 그 모습을 보는 게 치유가 된다"고 말한다.반려견을 향한 애정도 표현한다. 황석정은 "훔과 함께 있으면 아무리 안 좋은 일이 있어도 모든 게 정리되는 듯하다"라며 "나의 은인이에요. 은견"이라고 덧붙인다.방송에서 황석정은 독특한 반려견 관리법을 공개된다. 그는 훔의 털을 빗겨주던 빗으로 자신의 머리까지 빗는다고. 이를 본 출연진이 놀라자 "이상하게 제 빗은 안 사고 개 빗만 사게 되더라"고 설명한다.한편 서동주와 황석정은 반려견의 능력을 두고 신경전을 벌인다. 서동주는 자신의 반려견 레아가 영어와 한국어를 모두 알아듣는다고 자랑하지만, 황석정은 레아가 말이 아닌 손짓에 반응하는 것이라고 지적해 웃음을 안긴다.'자랑할 개'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr