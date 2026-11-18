개그우먼 김영희가 바쁜 일정 속에서도 딸을 향한 애정을 드러냈다.김영희는 17일 자신의 SNS에 "바쁜 일정 사이사이 해서랑 짧은 시간이라도 함께하려고 애씁니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김영희는 남편 윤승열, 딸 해서 양과 함께 크리스마스트리로 꾸며진 공간을 찾았다. 세 사람은 대형 고양이 조형물 앞에서 나란히 서서 기념사진을 촬영했다. 특히 김영희의 10살 연하 남편 윤승열은 훤칠한 키와 훈훈한 비주얼로 눈길을 끌었다.김영희는 "집에서 책도 여유 있게 읽어주지 못하고 제가 학습이나 교육에 정보도 없고 무지해서 해서가 D를 C라고 하지만 때 되면 알겠죠"라며 솔직한 육아 고민을 털어놨다.이어 "저는 그저 공연도 많이 보여주고 여기저기 다니며 많이 웃게 해주고 싶어요"라며 자신만의 육아 철학을 밝혔다.특히 김영희는 "인어공주 챙겨와 고양이 배고프다고 먹으라는 딸. 다른 건 몰라도 개그 유전자는 조금 준 것 같네요"라며 딸의 남다른 유머 감각을 자랑했다.김영희는 최근 KBS2 '말자쇼'에서 활약하며 제2의 전성기를 누리고 있다. 바쁜 방송 일정 속에서도 딸과 함께하는 시간을 소중히 여기는 워킹맘의 일상이 훈훈함을 자아냈다.한편 김영희는 2021년 10살 연하의 전 야구선수 윤승열과 결혼했으며, 이듬해 딸 해서 양을 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr