송은이가 대표로 있는 콘텐츠랩비보가 디즈니+에서 '고백하면 손절이야'를 선보인다. / 사진=텐아시아DB

디즈니+가 남사친·여사친 사이의 우정을 시험하는 안티 로맨스 리얼리티 '고백하면 손절이야'를 선보인다.18일 서울 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+ 미디어데이가 열렸다. 크리에이터 세션에는 김태호 PD(TEO), 송은이 대표(콘텐츠랩비보), 현정완 PD, 황교진 PD가 참석했다.송은이 대표는 디즈니+와 처음으로 함께하는 신규 예능 '고백하면 손절이야'를 소개했다. 송 대표는 "남성과 여성 사이의 관계에서 철학적인 질문이라고 하면 '찐우정'이 존재하는가"라며 "남녀 간에는 다양한 관계가 있을 것"이라고 설명했다.'고백하면 손절이야'는 남사친과 여사친이 한자리에 모여 여러 상황과 유혹을 마주하면서 끝까지 우정을 지킬 수 있을지 지켜보는 리얼리티 프로그램이다. 송 대표는 "'반신욕도 가능해요'라는 남사친, 여사친이 함께 모여서 금기를 깨고 다양한 솔루션을 찾고 유혹을 이겨내며 우정을 지킬 수 있을지 지켜보는 리얼리티 프로그램"이라고 소개했다.출연자들이 어떤 결론에 도달할지에 대해서는 말을 아끼며 궁금증을 자극했다. 송 대표는 "모르겠다"면서도 "저조차 그런 청춘들의 모습을 지켜보며 놀랐다. 그 친구들이 너무나 자기 감정에 솔직하구나 싶었다"고 말했다.이어 "주어진 상황보다 훨씬 솔직하게 표현하는 데 놀랐다"며 "결과는 우리 생각 이상으로 나온 것 같다"고 귀띔했다. 촬영을 대부분 마친 상태라고 밝힌 그는 "스튜디오와 함께 내보낼 일만 남았다. 이 자리를 빌려 출연해준 일반인 분들에게 감사하다는 말 드린다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr