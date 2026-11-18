이정재가 아티스트컴퍼니(이하 아컴)와의 정산 구조 및 개인 법인을 통한 내부 거래 논란에 휩싸였다./사진=텐아시아DB

배우 이정재가 최대주주로 있는 아티스트컴퍼니(이하 아컴)와의 정산 구조 및 개인 법인을 통한 내부 거래 논란에 휩싸였다.18일 디스패치 보도에 따르면 이정재와 아컴의 수익 배분 비율은 9대 1이며, 이정재의 개인 매출에는 40억 원의 상한선(캡)이 설정돼 있다. 매출 40억 원까지만 회사와 9대 1로 나누고, 초과 수익은 이정재가 100% 가져가는 구조다. 염정아, 임지연, 김혜윤, 조이현 등 아컴 소속 다른 배우들의 계약서에는 이 같은 상한선 조항이 없는 것으로 전해졌다.보도에 따르면 이정재는 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌 2·3 출연료 등으로 200억 원 이상을 벌어들였으나, 정산 상한선 기준에 따라 아컴에 배분된 수익은 40억 원의 10%인 4억 원에 그쳤다. 2025년 사업보고서 기준 아컴의 연 매출은 467억 원이지만 영업손실은 40억 원을 기록했다. 이정재는 해당 정산금을 자신의 개인사업자 '버던트힐스'를 통해 지급받았고, 지난해 아컴에서 버던트힐스로 지급된 금액은 201억 원으로 집계됐다.이에 대해 아컴 측은 "배우의 활동 성과와 회사의 투자 및 리스크 등을 종합적으로 고려해 설정한 통상적인 매니지먼트 계약"이라며 "이정재가 대주주 지위에 있더라도 타사와 대비해 불리한 조건으로 계약하는 것은 합리적이지 않다"고 해명했다.관계사 사무실 이전과 화장품 신사업을 둘러싼 개인 법인 거래 내역도 도마 위에 올랐다. 이정재 측이 이사회를 거쳐 인수한 래몽래인(현 아티스트스튜디오)은 논현동 기존 사무실의 임대 계약 기간이 1년 7개월 남은 상태에서 약 2.3km 떨어진 청담동 건물로 본점을 이전했다. 해당 청담동 건물은 이정재의 개인 부동산 법인 '베나픽처스' 소유로, 래몽래인은 기존 사무실 월세와 별도로 이정재 측 법인에 2025년 1억 3000만 원, 올해 상반기 9000만 원의 임대료를 지불했다. 아컴 측은 "업무 협의와 경영 관리, 협조 체계 구축을 위한 이전으로 건물 소유 사정은 영향을 미치지 않았다"고 밝혔다.이정재가 지난 3월 개인 소유로 설립한 화장품 법인 '베나뷰티'와 아컴의 신사업 계약 조건 역시 쟁점이 됐다. 아컴은 베나뷰티 설립 3개월 뒤인 지난 6월 화장품 사업 진출을 발표하며, 베나뷰티에 매년 일정 수준의 미니멈 개런티(MG)를 지급하고 영업 성과에 따라 영업이익의 10%를 로열티로 배분하는 계약을 체결한 것으로 알려졌다.아컴 측은 "이정재가 고정 모델료를 받지 않는 대신 성과 연동 구조를 택한 것"이라며 "배우와 회사의 상호 지속성을 위해 설계된 구조로, 대주주가 선례를 만들기 위해 먼저 나섰다"고 설명했다.아컴과 아티스트스튜디오는 최근 2년 연속 영업 적자를 기록 중이며, 주가 역시 고점 대비 80% 이상 하락한 상태다. 아컴은 합병 당시 올해 매출 전망치를 1170억 원으로 제시했으나, 올해 3분기 누적 매출은 196억 원, 영업손실은 24억 원으로 집계됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr