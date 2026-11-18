'무한도전'의 15년 전 방송이 주목받고 있다. / 사진=MBC 유튜브 채널

각종 시험에서 인공지능(AI) 기기를 활용한 부정행위가 발생해 논란 중인 가운데, 2018년 종영한 MBC 예능 '무한도전'에서 예언적 장면이 다뤄져 주목받고 있다.화제가 된 장면은 2011년 3월 '무한도전'의 '미남이시네요' 특집이다. 당시 유재석, 박명수, 정준하, 정형돈, 노홍철, 하하, 길 등 멤버들은 최고의 미남 타이틀을 놓고 선거 유세전을 펼쳤다.특히 유세 차량에 붙은 홍보 포스터 장면이 이번 AI 스마트 안경 부정행위 사태와 맞물렸다. 다른 멤버들과 달리 유재석 사진에만 트레이드 마크인 안경이 씌워져 있었던 것.이를 발견한 멤버들은 "안경은 반칙이다", "당장 안경을 벗어야 한다"며 특혜 의혹을 제기하고 항의했다.당시 현장을 지휘했던 김태호 PD는 "해당 사진을 떼어내면 안경을 벗은 원본 사진이 나온다"고 수습하면서 소동은 일단락되는 듯했다.하지만 유재석이 멤버들 눈을 피해 몰래 유성펜을 꺼내 들었고, 포스터 속 자신의 맨얼굴 위에 안경을 직접 그려 넣었다. 제작진은 자막을 통해 이를 '부정행위'로 짚어냈다.이같은 과거 영상을 본 누리꾼들은 "안경 하나로 부정행위를 저지르는 설정까지 미리 찍어뒀다", "역시 없는 게 없는 '무한도전'" 등의 반응을 보이고 있다.2027년 대학수학능력시험을 앞두고 최근 각종 시험장에서 안경에 초소형 카메라 등이 탑재된 한 AI 스마트 기기로 부정행위를 저지르는 사례가 나오면서 파장이 커지고 있다.교육부는 오는 19일 치러질 수능에서 스마트 안경을 시험장 반입 금지 물품으로 규정했다. 이재명 대통령 역시 "수능에서 부정행위는 중대 범죄"라며 엄정 대응을 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr