'운명전쟁49'의 시즌2가 제작된다. 사진은 시즌1의 한 장면. / 사진제공=디즈니+

순직 경찰관과 소방관을 예능 소재로 다뤘다는 비판을 받았던 디즈니+ '운명전쟁49'가 시즌2 제작에 돌입한다. 영국판 제작도 확정됐으며 멕시코와 스페인판, 스핀오프까지 검토·준비하며 세계관 확장에 나선다.18일 서울 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+ 미디어데이가 열렸다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아의 김소연 대표, 최연우 로컬 콘텐츠 총괄이 디즈니+ 한국의 5년간 성과와 향후 계획에 대해 발표했다.최연우 총괄은 K-샤머니즘 소재 서바이벌 예능 '운명전쟁49'의 시즌2가 제작된다고 밝혔다. 뿐만 아니라 해외 확장 계획도 전했다.최연우 총괄은 "영국판 제작이 확정됐고, 멕시코와 스페인에서도 제작을 검토하고 있다"며 "앞으로 더 많은 나라에서 '운명전쟁49'를 만나볼 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "스핀오프도 선보일 예정"이라며 "'운명전쟁49'의 다채로운 세계관을 기대해달라"고 덧붙였다.'운명전쟁49'의 스핀오프 예능 '신빨스테이'는 운명술사들이 글로벌 숙박객들의 고민을 해결하는 콘셉트다.앞서 '운명전쟁49'는 순직 경찰관과 소방관의 사망 원인을 점술로 맞히는 미션을 진행해 고인을 예능 소재로 소비했다는 비판을 받았다. 특히 2001년 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방교의 사인을 추리하게 했고, 2004년 피의자 검거 중 순직한 고 이재현 경장과 관련해서는 '칼빵'이라는 표현까지 등장해 논란이 커졌다. 제작진은 처음에는 유족 측과 사전 협의와 동의를 거쳤다고 설명했지만, 유족 반발과 경찰 단체의 비판이 이어지자 부적절한 언어와 묘사에 대해 재차 사과했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr