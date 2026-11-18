'재혼 황후'의 한 장면. / 사진제공=디즈니+

디즈니+가 '재혼 황후'가 성공적이라고 자평하며, 성공 비결로 원작 IP의 강력한 팬덤과 높은 완성도의 영상미를 꼽았다.18일 서울 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+ 미디어데이가 열렸다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아의 김소연 대표, 최연우 로컬 콘텐츠 총괄이 디즈니+ 한국의 5년간 성과와 향후 계획에 대해 발표했다.김소연 대표는 "'재혼 황후'는 원작 IP가 30억뷰에 달하는 엄청난 팬덤을 보유하고 있고, 훌륭한 제작진이 높은 퀄리티의 영상을 만들어냈다"며 "그 외에도 모든 것을 갖춰 준비한 작품"이라고 말했다.로맨스 판타지를 실사화하는 과정이 쉽지만은 않았다고도 했다. 그는 "로맨스 판타지를 실사화한다는 것은 모든 크리에이터에게 쉽지 않은 작업"이라며 "제작진, 배우 등 용기 있는 시도를 해준 모든 분께 감사하다"고 전했다. 이어 "로맨스 판타지는 스토리텔링 측면에서는 익숙한 장르지만, 서양풍 로맨스 판타지를 실사 영상으로 보여주는 것은 관객들에게 익숙하지 않아 오히려 신선하게 다가갔을 것"이라고 분석했다. 그러면서 보편적인 이야기에 새로운 비주얼을 더한 점이 글로벌 관객들에게도 소구한 것으로 봤다.최연우 총괄은 "제가 '재혼 황후'를 두고 농담으로 드레스는 디즈니라고 했다"며 웃었다. 이어 "디즈니가 가진 DNA에 어울리는 한국적인 콘텐츠는 뭘까 고민했다. 앞으로도 그렇게 플래닝할 예정이다"이라고 부연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr