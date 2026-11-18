성해은이 대회 도중 눈물을 보이고 있다. / 사진=성해은 SNS

사진=성해은 SNS

인플루언서 겸 유튜버 성해은이 눈물을 보였다.성해은은 지난 17일 자신의 인스타그램에 "눈물 없이 볼 수 없는 성해은의 첫 하이록스…"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 성해은이 하이록스 대회에 출전한 모습. 하이록스는 유산소 지구력(러닝)과 기능성 근력 운동(펑셔널 트레이닝)이 결합된 피트니스 레이스다.성해은은 무거운 기구를 목 뒤에 짊어진 채 런지를 한 후 곧바로 달리기를 하는 등 혹독한 경기를 펼쳤다. 특히 '환승연애2' 방송 당시 눈물을 보일 때마다 보여줬던 특유의 표정이 다시 나와 눈길을 끌었다.한편 성해은은 1994년생으로 올해 33세다. 사회복지학과에서 아동보육을 전공하고 대한항공 승무원에 합격해 객실 승무원으로 재직했다. '환승연애2' 출연 후 5년간 근무하던 항공사를 퇴직하고 현재 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr