박훈이 VAST엔터테인먼트와 식구가 됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 박훈이 VAST엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.18일 VAST엔터테인먼트는 박훈과의 전속계약 소식을 알리며 "박훈은 오랜 시간 무대와 매체를 오가며 자신만의 연기 세계를 만들어온 배우다. 그동안 쌓아온 경험과 성취는 물론, 연기를 대하는 진지한 자세에 깊은 신뢰를 갖고 있다"고 밝혔다.이어 "배우가 지닌 고유한 색깔을 존중하며 앞으로의 활동을 함께 고민하고, 새로운 도전을 이어가는 데 든든한 힘이 되겠다"고 덧붙였다.박훈은 2007년 뮤지컬 '오! 당신이 잠든 사이'로 데뷔했다. 이후 뮤지컬 '형제는 용감했다', 연극 '모범생들', '유도소년', '날 보러와요' 등에 출연하며 무대 경험을 쌓았다. 지난해 '디 이펙트', 올해 '벙커 트릴로지'에도 참여하며 활동을 이어왔다.드라마 '태양의 후예'에서 알파팀 저격수 최우근 역으로 얼굴을 알린 그는 '알함브라 궁전의 추억', '아무도 모른다', '법쩐', '착한 사나이' 등에 출연했다. 특히 '알함브라 궁전의 추억'에서는 현빈이 연기한 유진우와 대립하는 차형석 역을 맡아 호흡을 맞춘 바 있다.영화 '한산: 용의 출현', '노량: 죽음의 바다', '서울의 봄', '행복의 나라', '하얼빈' 등에도 출연했다. '서울의 봄'에서는 전두광의 비서실장 문일평 역을 맡아 제17회 아시아필름어워즈 남우조연상을 수상했다.박훈은 오는 2027년 2월 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '풀카운트'에 출연한다. 극 중 레전드 투수 출신 투수코치 조동희 역을 맡아 김래원과 호흡을 맞출 예정이다.한편 VAST엔터테인먼트에는 현빈, 유해진, 장근석, 황우슬혜, 류혜영, 박소이 등이 소속돼 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr