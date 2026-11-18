전미도가 데뷔 20주년을 맞이했다. / 사진제공=코스모폴리탄

배우 전미도가 데뷔 20주년을 맞아 지난 활동을 돌아봤다. 오는 12월 뮤지컬 '스위니토드'로 무대에 복귀하는 그는 앞으로의 배우 생활에 대한 기대감도 나타냈다.전미도는 최근 패션 매거진 '코스모폴리탄' 12월호 화보 촬영과 함께 인터뷰를 진행했다. 이번 화보는 'HAPPILY NEVER AFTER'를 주제로 뮤지컬 '스위니토드' 속 러빗 부인을 현대적으로 표현했다.공개된 화보에서 전미도는 블랙 미니 드레스에 퍼 아이템과 티아라, 주얼리를 매치했다. 블루와 블랙을 배경으로 다양한 포즈와 표정을 선보이며 평소와 다른 분위기를 연출했다.전미도는 오는 12월 4일 개막하는 뮤지컬 '스위니토드' 10주년 기념 공연에서 러빗 부인 역을 맡는다. 세 번째 시즌에 참여하는 그는 작품을 다시 만나는 소감을 밝혔다.전미도는 "10년 전 처음 만났을 때는 디렉션을 소화하기 바빴고, 지난 시즌에는 알 수 없는 부담감과 책임감에 힘이 많이 들어갔었다"고 털어놨다. 이어 "이번에는 시간과 경험이 쌓인 만큼 가장 여유롭고 즐겁게 임하고 있다"며 "비극적인 결말 속에서도 해피엔딩을 꿈꾸며 컬러풀한 삶을 살아가고 싶었던 러빗의 마음을 짠하면서도 사랑스럽게 잘 살려 보여드리고 싶다"고 말했다.같은 작품에 여러 차례 출연하는 것에 대해서도 이야기했다. 전미도는 "공연은 감사하게도 같은 작품을 다시 할 수 있는 기회가 있다는 게 좋다. 그만큼 깊이를 더할 수 있다"며 "배우로서 좋은 기회이고, 그게 무대의 장점인 것 같다"고 설명했다.드라마와 뮤지컬을 오가며 활동하는 데 대한 생각도 밝혔다. 그는 "장르를 넘나들면서 환기가 된다"며 "카메라 앞이 매 순간 낯선 나를 새롭게 알아가는 설렘이라면, 무대는 익숙한 편안함 속에서 끝없이 깊이를 파고드는 즐거움이 있다"고 말했다. 이어 "늘 꿈꿔왔던 삶을 살고 있다"고 덧붙였다.데뷔 20주년을 맞은 전미도는 그동안 자신만의 기준을 지키며 활동해 왔다고 밝혔다. 그는 "남들이 가는 길을 가고 싶다고 생각해 본 적은 없다. 신념대로 걷다 보면 길이 열릴 거라 생각했다"고 말했다. 이어 "저에게 20주년은 작품을 보는 시선이나 연기에 접근하는 방식이 달라지고 있음을 느끼는 의미 있는 변곡점"이라며 "앞으로의 20년이 더욱 설레고 기대된다"고 전했다.'스위니토드'는 19세기 런던을 배경으로 누명을 쓰고 가족을 잃은 이발사 스위니토드가 파이 가게 주인 러빗 부인과 함께 복수에 나서는 이야기를 그린 블랙코미디 뮤지컬이다. 스티븐 손드하임의 작품으로, 2022년 공연 이후 4년 만에 돌아온다.스위니토드 역에는 조승우, 강필석, 김주택이 출연하며 러빗 부인 역은 전미도, 김소현, 박지연이 맡는다. 오는 12월 4일 디큐브 링크아트센터에서 개막한다.전미도는 올해 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)에서 단종(박지훈 분)을 곁에서 지키는 궁녀 매화 역을 맡아 열연했다. 영화는 1692만 관객을 동원하며 역대 한국 영화 흥행 2위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr