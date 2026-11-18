그룹 아일릿 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 초등학교를 찾아 학생들에게 범죄 예방과 교통안전 교육을 진행했다.18일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿은 지난 17일 경기 남양주시의 한 초등학교에서 경기북부경찰청과 함께 안전 교육 캠페인에 참여했다. 이번 활동은 경찰 측의 협업 제안으로 성사됐으며, 멤버들은 재능 기부 형태로 참여했다.이날 아일릿은 호루라기를 불며 교실에 깜짝 등장했다. 이후 '일일 교통 경찰관' 역할을 맡아 경찰관들과 함께 학생들에게 교통법규와 위급 상황 대처 방법을 설명했다.교육에는 아일릿의 미니 5집 타이틀곡 '체포하겠어'도 활용됐다. 멤버들은 노래 가사를 교통안전 수칙에 맞게 바꿔 부르며 학생들이 규칙을 쉽게 기억할 수 있도록 했다.특히 신곡의 주요 소품인 호루라기를 실제 안전 교육에 접목했다. 학생들에게 호루라기를 나눠주고 실종이나 유괴 등 위험한 상황에서 주변에 도움을 요청하는 방법을 함께 연습했다.아일릿은 교육이 끝난 뒤 학생들의 하교 지도에도 참여했다. 경찰관들과 함께 학생들이 안전하게 학교를 나설 수 있도록 도왔다.경찰 관계자는 "대중문화 콘텐츠와 경찰의 치안 메시지를 결합해 안전 교육에 재미와 몰입감을 높인 모범 사례"라며 아일릿의 참여에 감사를 표했다.아일릿은 "경찰관분들의 도움으로 학생들에게 꼭 필요한 안전 교육을 전할 수 있어 뜻깊다"며 "모든 청소년이 안전하고 밝게 성장하길 바란다"고 전했다.한편 이번 캠페인 현장을 담은 영상은 추후 아일릿과 대한민국 경찰청 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr