강훈이 이이담의 말에 마음이 흔들린다. / 사진제공=tvN

강훈이 이이담의 말에 마음이 흔들린다. / 사진제공=tvN

배우 강훈이 '뜨거운 안녕'에서 이이담의 간절한 부탁에 결국 눈물을 흘린다. 개그 트리오 아수라의 해체를 반대하는 이이담의 행동에 마음이 흔들리기 시작한다.18일 tvN 드라마 '뜨거운 안녕' 측은 고은영(이이담 분)이 아수라의 해체를 막기 위해 나선 모습이 담긴 사진을 공개했다.앞서 방송된 2회에서는 개그 트리오 아수라가 해체를 선언했다. 강태구(강훈 분), 김남일(조현철 분), 한준서(김정진 분)는 오랜만에 잡힌 녹화 기회마저 인지도가 낮다는 이유로 빼앗겼다. 노력해도 달라지지 않는 상황에 결국 활동을 끝내기로 결정했다. 그러나 아수라의 '1호 팬' 고은영은 이들의 결정을 받아들이지 못하고 해체 반대에 나섰다.공개된 사진에서 고은영은 강태구의 집 앞을 찾아가 해체 결정을 번복해 달라고 부탁한다. 강태구는 고은영의 요청을 거절하지만, 고은영은 물러서지 않는다. 급기야 강태구의 옷깃까지 붙잡으며 아수라의 활동을 이어가 달라고 호소한다.이 과정에서 강태구의 태도에도 변화가 생긴다. 고은영이 거듭 설득해도 꿈쩍하지 않던 강태구는 그의 한마디에 눈물을 보인다. 갑작스러운 강태구의 반응에 김남일과 한준서 역시 당황한 표정을 감추지 못한다. 고은영이 어떤 말을 건넸는지, 강태구의 눈물이 아수라의 해체 결정에 영향을 미칠지 관심이 모인다.'뜨거운 안녕' 3회는 18일 밤 10시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr