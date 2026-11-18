홍현희가 제이쓴과의 러브스토리를 공개했다. / 사진='롤링썬더' 유튜브 캡처

홍현희가 제이쓴과의 러브스토리를 공개했다. / 사진='롤링썬더' 유튜브 캡처

홍현희가 남편 제이쓴과 결혼하게 된 계기를 밝혔다.지난 17일 공개된 유튜브 콘텐츠 '신여성'에는 홍현희가 게스트로 출연해 제이쓴과의 첫 만남부터 결혼까지의 이야기를 털어놨다.홍현희는 김영희의 소개로 제이쓴을 처음 만났다고 밝혔다. 당시 인테리어를 준비하던 홍현희는 인테리어 디자이너였던 제이쓴과 의뢰인으로 인연을 맺었다.홍현희는 "남자친구가 있어도 결혼이란 건 더 이상 생각하지 않게 된 시점이었다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "제이쓴을 만날 때 머리도 안 감고, 밥 먹자고 해도 거절하곤 했다"며 "그게 남편이 보기에 매력적으로 보였나 보다"고 말했다. 이후 제이쓴에게 관심이 생기면서 자연스럽게 외모에도 신경을 쓰기 시작했다고 덧붙였다.결혼을 결심하는 데 영향을 준 제이쓴의 말도 공개했다. 홍현희는 "마가 뜨는 걸 싫어하는 코미디언들 특유의 습성에 분위기를 띄우는 멘트를 계속하고 있는데 '누나 그런 거 안 해도 돼요. 존재 자체로 괜찮은 사람이야'라고 하더라"고 말했다.그는 "이런 이야기를 태어나서 처음 들었다"며 "이 사람은 정말 건강하고 다른 사람이구나 싶었다"고 털어놨다. 두 사람은 만난 지 6개월 만인 2018년 10월 21일 결혼했다.홍현희는 부친상 당시 장례식장을 찾았던 조혜련에게 고마운 마음을 표현하기도 했다. 그는 "조혜련 선배가 모자를 벗고 장례식장에 들어오면서 어두운 공기를 읽었나 보다"라며 당시 상황을 설명했다.홍현희에 따르면 조혜련은 부츠를 벗은 뒤 "괜찮아! 아버지 가시는 길 축복해!"라고 말하며 노래와 춤으로 유가족을 위로했다. 홍현희는 "엄마조차 자신도 모르게 선배님 노래에 손뼉을 치고 있더라"고 회상했다. 이어 "남편 제이쓴과 함께 이런 위로는 이 세상에 없다고 생각했다"며 "남편은 '개그맨은 정말 좋은 직업이다'라고 하더라"고 덧붙였다.조혜련은 홍현희가 다른 방송에서도 해당 일화를 언급한 뒤 모르는 사람들에게까지 장례식장에 와달라는 부탁을 받고 있다고 밝혔다. 이에 이경실은 "나도 노모가 세상을 떠나실 때 가시는 길 축복을 해주고 싶어서 혜련이에게 노래를 불러달라고 예약을 해놨다"고 말해 웃음을 안겼다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr