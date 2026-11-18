개그우먼 박세미는 지난달 18일 결혼 소식을 알렸다. / 사진=텐아시아DB

개그우먼 박세미가 신혼집을 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '안녕하세미' 영상 캡처

개그우먼 박세미가 결혼 이후 남편과 외모를 비교하는 악성 댓글에 시달렸다고 털어놨다.17일 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 '서울 30평 아파트 신혼집 다 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 박세미는 남편과 함께 살고 있는 신혼집을 소개하며 결혼 생활에 관한 이야기를 나눴다.박세미는 거실과 안방 등 집안 곳곳을 공개했다. 그는 "이 집으로 이사 온 지는 4개월 정도 됐다. 우리는 미리 살림을 합쳤었다"며 남편에게 함께 생활하면서 어땠는지 물었다. 남편은 "지루할 틈이 없었다. 적막하지 않아서 좋다"고 답했다.남편은 결혼식 당시 주변 사람들의 반응도 전했다. 그는 "친구들과 군대 동기들이 실제로 보니까 형수님이 너무 예쁘다고 하더라"며 아내를 칭찬했다.이에 박세미는 "내가 실물이 훨씬 낫다"고 너스레를 떨다가 결혼 후 받은 악성 댓글을 언급했다. 그는 "사람들이 '아줌마랑 아들이 만나네', '엄마랑 아들이네' 이런 댓글을 달더라"며 자신과 남편을 모자 관계에 빗댄 반응이 있었다고 밝혔다.이를 들은 남편은 "그건 말도 안 되는 소리다. 세미는 나의 자부심"이라며 아내를 감쌌다. 박세미는 남편의 칭찬이 이어지자 "돈 주는 거 아니고 알바 아니다"고 농담해 웃음을 안겼다.박세미는 지난달 18일 한 살 연하의 비연예인 남편과 결혼했다. 플로리스트로 알려진 남편과는 지인의 소개로 만나 약 2년간 교제했으며, 결혼을 앞두고 얼굴이 공개된 뒤 배우 변우석을 닮은 외모로 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr