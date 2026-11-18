18일 '사운드: 트랙' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=KBS

18일 '사운드: 트랙' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=KBS

배우 한예지가 지난해 5월 종영한 tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활' 이후 약 1년 6개월 만에 안방극장에 돌아온다.18일 서울 용산구의 한 카페에서 KBS 드라마 스페셜 2026 '사운드:트랙'(이하 '사운드: 트랙') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 '봄 내음보다 너를' 감독 김영준·배우 우다비·강애심, '연극이 끝난 후' 감독 김한슬,·배우 표예진·이기택, '나의 외로움이 널 부를 때' 감독 김규현·배우 주종혁·박유림, '바이, 썸머' 감독 배수경·배우 서수빈·한예지·정다빈이 참석했다.'사운드: 트랙'은 누구나 한 번쯤 자신의 삶에서 마주했던 '그 노래'를 출발점으로 음악에 담긴 기억과 감정을 총 8편의 이야기로 풀어낸 단막극 시리즈다. '봄 내음보다 너를', '연극이 끝난 후', '나의 외로움이 널 부를 때', '바이, 썸머' 등 8개 작품이 담겼다.한예지가 출연하는 '바이, 썸머'는 같은 꿈을 품고 청춘을 함께한 친구들과의 관계가 끝난 뒤 홀로 새로운 계절을 맞이하며 성장해 나가는 여성의 이야기다. 극 중 한예지는 영화감독을 꿈꿨지만 현실에 치여 회사원이 된 김현 역을 맡았다.이날 한예지는 자신이 맡은 캐릭터에 대해 "김현은 세 친구 중 가장 꿈보다는 현실을 중요시하는 친구다. 그 과정에서 친구들에게 아픈 말도 뱉는다"고 설명했다. 캐릭터와의 공통점에 대해서는 잠이 많은 성격을 꼽았다. 한예지는 "현이가 친구들이 놀 때 옆에서 잠들어 있는 장면이 되게 많다. 잠이 많은 게 가장 비슷했다. 가장 편하게 찍은 장면들이었다"라며 웃었다.반면 현실을 대하는 태도에서는 차이가 있었다. 그는 "현이가 나보다 훨씬 더 현실에 민감한 친구다. 나는 그 정도로 현실 감각이 좋지는 못해서 현이에 비해 좀 더 꿈을 좇는 사람"이라고 설명했다.그러면서 "현이는 꿈을 포기하고 직장인이 됐지만, 자신이 선택한 일에 누구보다 최선을 다하는 멋진 인물이다. 또 단순한 청춘물이 아니라 세 소녀가 10년간 우정을 쌓아가는 과정을 담은 작품이다. 많은 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.'사운드: 트랙'은 18일 오후 10시 첫 방송된다. '봄 내음보다 너를'을 시작으로 다음 달 16일까지 총 8편을 순차적으로 선보인다정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr