그룹 엑스러브 현 / 사진=텐아시아DB

그룹 엑스러브(XLOV) 멤버 현이 무릎 부상으로 수술을 받은 뒤 활동에 복귀한다.소속사 스트레인지랩은 18일 공식 입장을 통해 "현이 오는 '2026 XLOV LATAM TOUR 2'를 시작으로 다시 활동에 합류할 예정"이라고 밝혔다.현은 앞서 연습 도중 무릎을 다쳐 수술을 받았다. 이후 의료진의 소견에 따라 활동을 중단하고 휴식과 재활 치료에 집중해 왔다.이로 인해 현은 지난달 28일 진행된 엑스러브의 세 번째 미니앨범 'i=!' 발매 기념 쇼케이스에도 불참했다. 당시 엑스러브는 현을 제외한 3인 체제로 무대에 올랐다.소속사에 따르면 현은 꾸준한 치료와 휴식을 통해 부상 부위가 호전됐으며, 최근 의료진으로부터 신체에 무리가 가지 않는 선에서 예정된 일정을 소화해도 된다는 소견을 받았다.이에 소속사는 현의 활동 재개 의지와 의료진의 판단을 종합해 복귀를 결정했다.스트레인지랩은 "현의 복귀와 회복을 걱정하고 응원해 주신 팬 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 아티스트의 건강을 최우선으로 고려해 건강한 모습으로 팬들을 만날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr