배우 홍여진이 유방암 투병 당시 겪었던 고통과 치료 후유증을 털어놓는다. / 사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

배우 홍여진이 건강 관리 비법을 공개한다. / 사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

배우 홍여진이 유방암 투병 당시 겪었던 극심한 고통과 20년간 연애를 하지 않은 사연을 털어놨다.18일 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 홍여진이 출연해 유방암을 발견하게 된 과정과 치료 후 달라진 일상을 공개한다. 2020년 프로그램의 원년 패널로 활동했던 그는 오랜만에 스튜디오를 찾아 근황을 전한다.홍여진은 우연한 계기로 유방암을 발견했다고 밝힌다. 그는 "유방암 특집 방송을 보다가 자가 진단을 따라 해봤는데 왼쪽 가슴에서 호두알만 한 덩어리가 만져졌다"며 "병원에 갔더니 7cm 크기의 암이었다"고 당시 상황을 떠올린다.이후 여러 차례 치료를 받으며 힘든 시간을 보냈다고 고백한다. 홍여진은 "왼쪽 유방의 7cm 암세포와 림프절 16개를 제거하는 수술을 받았다. 항암 치료는 4번, 방사선 치료는 28번 했다"고 설명한다.치료가 끝난 뒤에도 후유증이 남아 있다고 한다. 그는 "지금도 수술한 부위에는 땀이 나지 않는다. 방사선 치료로 땀샘이 다 죽었다"며 "살이 타들어 가고 전자레인지에 들어간 것 같은 고통이었다"고 토로한다. 이어 "비가 오는 날이면 지금도 욱신거린다"고 덧붙인다.홍여진은 투병 이후 꾸준히 실천하고 있는 건강 관리 방법도 소개한다. 아침과 저녁마다 족욕을 하고 여름에도 거르지 않는다는 것이다. 집 천장에는 플라잉 요가 기구까지 설치해 놓았다. 그는 "2~3년 전에 플라잉 요가를 배웠는데 너무 좋았다"며 "일주일에 두세 번은 꼭 한다. 그래서 지금까지 그나마 버티는 것 같다"고 말한다.홍여진의 연애 이야기도 공개된다. 30년 지기인 개그우먼 김현영이 집을 방문해 함께 식사하던 중 이상형을 묻자 홍여진은 "매력이 있어야 한다"고 답한다.이어 MC 현영이 마지막 연애가 언제였는지 질문하자 홍여진은 "20년 전 유방암 수술을 받았을 무렵"이라고 밝힌다. 그는 "유방암 투병 이후로 남자에게서 완전히 해방됐다. 전에는 항상 사랑을 갈구했었다"며 오랜 기간 혼자 지내온 이유를 설명한다.'퍼펙트 라이프'는 이날 오후 8시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr