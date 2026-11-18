엔믹스 해원 / 사진=엔믹스 공식 X 갈무리

엔믹스 해원 / 사진=엔믹스 공식 X 갈무리

그룹 엔믹스(NMIXX) 해원이 부쩍 마른 모습으로 화제가 된 가운데, 외모에 관한 그의 과거 발언이 재조명되고 있다.최근 온라인에서는 과거 해원이 얼굴 비율과 체형에 관한 자신의 생각을 밝힌 발언이 다시 주목받고 있다.해원은 "요즘 사람들이 중안부에 대해 관심이 많다. 어쩌다가 이렇게 나노 단위로 사람의 얼굴을 보게 된 건지 모르겠다. 나도 가장 민감한 산업에 종사하는 사람이다 보니 신경을 쓰게 되는데, 여러분은 그러지 말라"고 말했다.해원은 외모에 민감할 수밖에 없는 직업적 특성을 인정하면서도, 팬들에게는 얼굴 비율이나 체형에 지나치게 얽매이지 말라는 뜻을 전했다. 그는 "여러분 자체로도 아름답고 사랑스럽다. 중안부, 머리 크기 이런 것 신경 쓰지 말았으면 좋겠다. 자신이 어떤 체형인지도 알면 좋겠지만, 체형에 구애받지 않고 입고 싶은 옷을 입길 바란다"고 덧붙였다.한편 해원은 최근 달라진 모습으로 화제가 됐다. 이전보다 볼살이 빠지고 눈에 띄게 야윈 모습에 일부 누리꾼들은 건강을 걱정하는 반응을 보였다.해원이 속한 엔믹스는 지난 10월 19일 미니 6집 'Strange Muse'(스트레인지 뮤즈)를 발매하고 타이틀곡 '긴 소원 (Birthday Wish)'으로 활동했다. 지난 7~8일에는 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 일본 데뷔 쇼케이스를 개최했다.엔믹스는 오는 27일부터 29일까지 인천 인스파이어 아레나에서 첫 월드투어 'EPISODE 1: ZERO FRONTIER'(에피소드 1: 제로 프론티어)의 피날레 공연을 연다. 이어 12월 9일 일본 데뷔 베스트 앨범 'N=MIXX'(엔이퀄믹스)를 발매할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr