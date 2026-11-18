리센느 미나미 사진=텐아시아 DB

그룹 리센느(RESCENE) 멤버 미나미가 드라마 '메리 베리 러브'의 OST를 부른다. 미나미가 데뷔 이후 혼자 OST 가창을 맡는 것은 이번이 처음이다.18일 OST 제작사 스톤뮤직(STONE MUSIC)에 따르면 미나미가 참여한 '메리 베리 러브'의 두 번째 OST '사랑해볼래, 나'가 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.'사랑해볼래, 나'는 미디엄 템포의 팝 장르로, 드라마 속 시라하마 카린(이마다 미오 분)의 감정을 표현한 곡이다. 카린이 자신에게는 사랑이 찾아오지 않을 것이라고 생각하다가 조금씩 마음을 열고 새로운 관계를 시작하려는 과정을 가사에 담았다.이번 곡은 미나미가 처음으로 단독 가창에 참여한 드라마 OST다. 미나미는 특유의 부드러운 음색을 활용해 사랑을 시작하기 전 느끼는 설렘과 망설임을 노래했다. 극 중 두 주인공의 관계가 발전하는 장면에 사용될 예정이다.'메리 베리 러브'는 CJ ENM과 일본 방송사 닛폰 테레비(Nippon TV)가 공동 제작한 로맨틱 코미디 드라마다. 김수정과 노영섭이 연출을, 이재윤이 극본을 맡았다.작품은 일본의 한 섬을 배경으로 한국인 공간 기획자 이유빈(지창욱 분)과 일본인 농부 시라하마 카린(이마다 미오 분)이 만나면서 시작된다. 두 사람은 예상하지 못한 오해로 얽히게 되고, 이를 계기로 관계가 변화하는 과정을 그린다.주연 배우 지창욱과 이마다 미오 외에도 남윤수와 쿠마다 린카 등이 출연한다. 한국과 일본의 배우들이 함께 참여한 작품으로, 양국의 제작사가 협업해 완성했다.드라마는 해외 OTT에서도 시청자들의 관심을 받고 있다. OTT 콘텐츠 순위를 집계하는 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면 '메리 베리 러브'는 지난 10월 디즈니+ 전 세계 TV 프로그램 순위에서 상위 5위 안에 들었다.미나미가 부른 '사랑해볼래, 나'는 18일 오후 6시 국내외 온라인 음원 플랫폼을 통해 공개된다.한편 '메리 베리 러브'는 매주 수요일 디즈니+에서 새로운 회차를 공개한다. 일본에서는 같은 날 오후 10시 닛폰 테레비를 통해 방송된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr