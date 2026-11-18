하윤경이 '신의 구슬'에서 걸승 역을 맡았다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

하윤경이 '신의 구슬'에서 걸승 역을 맡았다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

배우 하윤경이 '신의 구슬'에서 도망 노비 출신의 주모로 변신한다. 역할을 소화하기 위해 액션과 승마는 물론 강원도 사투리까지 배우며 촬영을 준비했다.오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 드라마 '신의 구슬'은 몽골과 30여년간 전쟁을 이어온 1258년 고려를 배경으로 한다. 나라를 지키는 성물인 관음보주를 찾아 전쟁터로 향한 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다.하윤경은 극 중 강화도 저잣거리 청루의 주모이자 호송대의 길잡이 걸승 역을 맡았다. 걸승은 백결(안보현 분)의 제안을 받아 보주 호송대에 합류하는 인물이다. 호송대의 유일한 여성으로, 전쟁터를 오가는 과정에서 다른 대원들과 함께한다.하윤경은 작품을 선택한 이유를 밝혔다. 그는 "인물들이 전쟁과 고난을 겪으면서 성장해 나가는 서사가 마음에 들었다"며 "호국의 성물을 찾아 나서는 호송대의 고군분투와 그 속에서 피어나는 우정과 사랑, 가족애가 큰 울림을 줬다"고 말했다.걸승은 도망 노비 신분이지만 뛰어난 손재주와 능청스러운 성격을 이용해 저잣거리에서 주모로 살아가는 인물이다. 하윤경은 "절에서 자라고 배워 무술과 의술에도 능하고, 자기 살길만을 찾는 것처럼 보이지만 실은 정도 많고 따뜻한 인물"이라고 설명했다. 이어 "많은 상처를 겪으며 자라왔지만 때 묻지 않은 순수한 면도 가지고 있다"고 덧붙였다.걸승을 연기하기 위해 체력 훈련에도 신경 썼다. 하윤경은 "밤낮없이 산과 들을 뛰어다니고 몽골군들과 전쟁을 치러야 해서 체력을 많이 필요로 했다"며 "액션과 승마를 배우고 강원도 사투리 수업을 받았다"고 말했다. 이어 "아무래도 호송대의 홍일점이다 보니 체력 격차를 걱정했지만, 워낙 배우들과의 결속력과 합이 좋아서 잘 따라갈 수 있었다"고 털어놨다.하윤경은 걸승이 평소 연기하고 싶었던 인물이라고 밝히기도 했다. 그는 "일차원적이고 단편적이지 않은, 볼수록 궁금하고 매력적인 캐릭터라고 생각한다"며 "보고 있으면 위로해 주고 싶지만 되려 위로와 위안을 받을 수 있는 캐릭터로 만들고 싶었다"고 설명했다.걸승을 설명하는 단어로는 '왈가닥', '팔색조', '자유로움'을 꼽았다. 하윤경은 "왈가닥이지만 볼수록 다양한 매력을 가지고 있는, 당차고 자유로운 인물"이라고 소개했다.함께 출연한 배우들과의 촬영 과정도 이야기했다. 하윤경은 "일 년 동안 전국 팔도를 돌아다니며 사계절을 함께 가족처럼 지내다 보니 눈빛만 봐도 알 정도가 되었다"며 "전우애로 똘똘 뭉쳐 촬영에 임했다"고 말했다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 밤 10시 40분 첫 방송된다. 다시보기는 쿠팡플레이에서 독점 제공되며, 아마존 프라임을 통해서도 전 세계에 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr