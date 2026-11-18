배우 박보영이 길거리에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=박보영 SNS

배우 박보영이 길거리에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=박보영 SNS

배우 박보영이 길거리에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=박보영 SNS

배우 박보영이 현실에서도 귀여운 면모를 자랑했다.박보영은 지난 17일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진들 속에서 그는 게임 경기장을 찾아 응원을 하고 있는 모습. 검정색 비니에 상의는 크롭 이너와 점퍼 그리고 하의까지 블랙 트레이닝복 셋업으로 맞췄다.힙한 패션으로 눈길을 끌었지만, 경기장 밖에서 박보영은 뽀얀 피부와 작은 체구가 인증되면서 귀여움을 자아냈다. 크지 않은 신발 사이즈까지 시선을 끌었다.한편 박보영은 1990년생으로 올해 37세다. 2006년 EBS 청소년 드라마 '비밀의 교정'으로 데뷔해 올해 20주년을 맞았다. 박보영은 영화 '너와 함께라면' 출연을 확정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr