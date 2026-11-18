김우석이 뮤지컬 공연을 마쳤다. / 사진제공=더블케이엔터테인먼트

김우석이 뮤지컬 공연을 마쳤다. / 사진제공=더블케이엔터테인먼트

배우 김지원과 호흡을 맞춘 '닥터X'로 주목받은 김우석이 5년 만의 뮤지컬 복귀작 '마제스티'를 마무리했다.김우석은 지난 15일 막을 내린 뮤지컬 '마제스티'에서 수습기자 아서 클라이브 역을 맡아 약 3주간 관객들과 만났다. '마제스티'는 19세기 미국 샌프란시스코를 배경으로 스스로를 황제라고 선포한 실존 인물 조슈아 에이브러햄 노턴의 삶을 재구성한 작품이다. 특종을 노리는 수습기자 아서가 노턴에게 접근해 그의 신하를 자처하면서 벌어지는 이야기를 담았다.5년 만에 뮤지컬 무대에 오른 김우석은 기자로서 인정받고 싶어 하는 아서의 열정과 패기를 표현했다. 처음에는 노턴을 특종을 위한 취재 대상으로 여기지만 점차 그의 진심을 이해하며 변화하는 인물의 감정을 그려냈다. 노래와 연기를 통해 아서의 성장 과정을 보여주며 공연을 마쳤다.김우석은 "5년 만에 다시 무대에 오르는 공연이라 설렘과 함께 긴장도 많이 됐다. 좋은 배우분들과 함께 호흡하며 무대를 만들어갈 수 있어 정말 행복했고, 그 과정에서 많은 것을 배우고 느낄 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 밝혔다.이어 "무엇보다 공연을 찾아주시고 함께해 주신 관객분들과 직접 만나 인사 나눌 수 있어 진심으로 감사했다. 보내주신 응원에 보답할 수 있도록 앞으로도 최선을 다해 노력하고, 또 다른 좋은 작품과 공연으로 찾아뵐 수 있도록 하겠다. 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.김우석은 최근 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서도 활약했다. 극 중 구서대병원 신입 인턴 의사 박태경 역을 맡아 계수정(김지원 분)을 존경하고 따르는 모습을 보여줬다. 특히 극 후반부에는 과거의 상처와 마주한 박태경의 혼란스러운 감정을 표현하며 캐릭터의 변화를 그려냈다.김우석은 '닥터X' 방영 당시 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 드라마 검색 이슈 키워드 순위에서 2주 연속 1위를 기록하기도 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr