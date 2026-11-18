그룹 데이식스(DAY6) 영케이가 선배 가수 이적의 자리를 빼앗은 사연을 공개한다./ 사진=텐아시아 DB

그룹 데이식스(DAY6) 영케이가 선배 가수 이적의 자리를 빼앗은 사연을 공개한다./ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

그룹 데이식스(DAY6) 영케이가 선배 가수 이적(52)의 자리를 빼앗은 사연을 공개한다.18일 방송되는 MBC '라디오스타'는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 출연하는 '나는 양손잡이야~' 특집으로 꾸며진다.이날 영케이는 tvN '놀라운 토요일'의 로고송을 교체하게 된 비하인드를 밝힌다. 올해 '놀라운 토요일' 고정 멤버로 합류한 영케이는 자신이 만든 곡으로 프로그램의 로고송이 바뀌었다고 전한다. 기존 로고송은 이적이 직접 제작해 오랫동안 사용해 온 곡이었다.선배 이적의 로고송 자리를 차지한 영케이는 '라디오스타' 로고송에도 도전한다. 그는 직접 준비한 곡을 현장에서 무반주로 선보이며 또 한 번 야심을 드러낸다. 이적이 지켜보는 가운데 영케이의 새로운 로고송이 MC들에게 어떤 평가를 받았을지 관심이 쏠린다.영케이는 3년 전 '라디오스타' 출연 당시 들었던 "놀리는 맛이 없다"는 평가도 언급한다. 전역한 지 얼마 지나지 않았던 당시 긴장한 탓에 예능감을 제대로 보여주지 못했다는 것. 이후 여러 예능 프로그램에 출연하며 경험을 쌓은 그는 이번 방송에서 달라진 모습을 보여주겠다는 각오다. 특히 '노잼 케이'라는 별명에서 벗어나기 위해 새로운 성대모사를 준비한다. 지난 출연 당시 야심 차게 선보였지만 통편집됐던 춤도 다시 꺼내며 설욕전에 나선다.데이식스의 무명 시절 이야기도 공개된다. 영케이는 JYP엔터테인먼트 소속으로 데뷔했지만 기대와 달리 멤버들이 직접 거리로 나가 공연을 홍보해야 했다고 회상한다. 당시에는 데이식스라는 팀 이름을 아는 사람이 많지 않아 JYP 소속임을 알리기 위해 쇼핑백까지 활용했다고 밝힌다.이처럼 직접 공연을 알리던 데뷔 초를 지나 대형 공연장 매진을 이뤄내기까지의 과정도 전한다. 특히 무대에서 격렬하게 헤드뱅잉을 하다가 예상치 못한 상황을 겪었지만, 오히려 팬들의 반응이 뜨거웠다고. 이후 같은 반응을 얻기 위해 무대 위에서 더욱 분주하게 움직였다는 일화와 당시 영상도 공개된다.최근에는 분장 콘텐츠로 뜻밖의 인기를 얻고 있다고 밝힌다. 영케이가 도전한 왕홍 분장 영상은 수백만 조회수와 댓글 3만 개 이상을 기록했다. 그러나 영상의 인기가 높아지는 것과 달리 SNS 팔로워 수는 오히려 줄어들고 있다고 털어놔 웃음을 자아낸다.영케이가 출연하는 '라디오스타'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr