배우 김유정이 영화 '폭설'을 향한 호평을 전했다./ 사진=텐아시아 DB

황동혁 감독부터 김은희 작가까지 영화 '폭설'을 향한 호평을 전했다./ 사진=㈜쇼박스

황동혁 감독부터 김은희 작가까지 영화 '폭설'을 향한 호평을 전했다./ 사진=㈜쇼박스

황동혁 감독부터 김은희 작가까지 영화 '폭설'을 향한 호평을 전했다.18일 개봉한 영화 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 부임한 후임 현택(구교환 분)이 의문의 시신을 발견하면서 벌어지는 미스터리 드라마다. 영화 '소리도 없이'를 연출한 홍의정 감독의 신작으로, 김윤석과 구교환이 주연을 맡았다.개봉을 맞아 공개된 추천사에는 영화계 인사들의 반응이 담겼다. 넷플릭스 '오징어 게임' 시리즈를 연출한 황동혁 감독은 "하얀 눈처럼 신비하고 눈부신 두 배우의 연기!"라며 김윤석과 구교환의 연기를 언급했다.'시그널', '악귀' 등을 집필한 김은희 작가는 "섬뜩했다 웃겼다 슬펐다 사람을 들었다 놨다 한 '폭설' 화이팅입니다!!"라고 평가했다. 배우 김신록은 "반전에 반전에 반전!! 극장에서 확인하세요!"라며 영화의 전개를 강조했다.배우 조여정 역시 "눈을 뗄 수 없는 긴장감! 마지막의 긴 여운… 잘 봤습니다!!"라고 소감을 전했다. 안은진은 "추운 날씨에 극장에서 꼭!! 같이 느껴야 할 미스터리 드라마!!"라고 추천했고, 김유정은 "홍의정 감독님의 영화가 폭설이 내린 설오역의 모습처럼 오래도록 여운에 남기를…"이라며 응원을 보냈다.언론에서도 두 배우의 연기와 장르적 구성을 주목했다. 조이뉴스24는 "스릴러였다가 블랙코미디였다가, 두 배우의 연기만 봐도 러닝타임 89분이 순삭하는 '매직'"이라고 평가했다. 티브이데일리는 "도파민 터지는 연기 파티, 웰메이드 미스터리 스릴러"라고 전했다.씨네플레이는 "웃음과 긴장의 선로를 단단히 묶어주는 두 배우의 아우라"라고 평했고, 한국일보 E&B는 "눈은 쌓이고 의심은 깊어진다, 89분의 영리한 서스펜스"라고 짚었다.시사회에 참석한 관객들도 김윤석과 구교환의 연기 호흡에 주목했다. CGV에는 "연기 구경으로 시간 가는 줄 몰랐어요, 겨울맞이 영화로 강추"라는 후기가 올라왔고, X에서는 "진정한 투톱 영화의 묘미 연기 디테일 미쳤음"이라는 반응이 나왔다.또 다른 관객들은 "숨 막히는 눈치 게임이 이어지면서 웃음을 자아낸다", "폭풍 같은 긴장감 속, 설마 하던 반전이 터진다!"라며 극 중 긴장감과 반전을 언급했다.한편 '폭설'은 이날부터 전국 극장에서 상영된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr