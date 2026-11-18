김종국이 긴급 회수 조치가 내려진 유명 찹쌀떡을 시식했던 영상이 화제를 모으고 있다./ 사진=텐아시아 DB

김종국이 긴급 회수 조치가 내려진 유명 찹쌀떡을 시식했던 영상이 화제를 모으고 있다./사진='짐종국'

가수 김종국이 대장균 기준 부적합 판정을 받아 긴급 회수 조치가 내려진 찹쌀떡을 시식하는 모습이 유튜브 콘텐츠를 통해 공개됐다.최근 유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK'에는 '틀어 놓으면 근 성장이 되는 영상 (Feat. 내추럴 보디빌더 선수들)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상 마지막에는 한정선 처음 먹어 본 김종국의 모습이 담겼다.김종국은 지인 및 스태프들과 함께 피스타치오 필링이 들어간 냉동 찹쌀떡을 맛봤다. 해당 제품은 편의점에서 품절 대란을 일으키며 예약 판매까지 진행될 정도로 화제를 모았던 상품이다.김종국은 찹쌀떡을 손에 들고 "그냥 찰떡 아이스잖아"라고 말했다. 출연진이 "한정선이라고 유명한 것"이라고 설명하자 김종국은 곧바로 한입 베어 물었고, 먹은 뒤에도 "그냥 찰떡 아이스"라고 평가했다. 이후 제품 하나를 여러 스태프와 한입씩 나눠 먹는 장면이 그대로 담겼다.문제가 된 것은 해당 제품이 최근 식품 안전 검사에서 부적합 판정을 받고 판매 중단 및 회수 조치에 들어간 품목이라는 점이다. 제조업체의 정기 자가품질검사 결과 대장균군이 기준치를 초과한 것으로 확인됐으며, 회수 대상 제품의 제조일은 '2026년 10월 23일'이다.공교롭게도 김종국은 지난 17일 방송된 SBS Plus·MBN 예능 '상남자의 여행법 in 마나도'에서 인도네시아 마나도 여행 중 극심한 배앓이를 겪는 모습을 보여준 바 있다. 당시 방송에서 김종국은 새벽부터 시작된 복통으로 밤새 화장실을 열 번이나 오갔다고 털어놓으며 "지금 상태가 완전 안 좋다. 버티는 것"이라고 호소했다.촬영 시점과 무관하게 김종국이 복통으로 고생한 방송 직후 대장균 부적합 판정을 받은 식품을 섭취한 영상까지 화제가 되면서 팬들의 걱정이 이어지고 있다. 네티즌들은 "대장균 기준 부적합으로 전량 반품·폐기 대상이었는데 드셨네", "속 괜찮나", "폐기 처리 대상이 아니었나", "그걸 또 여러 명이 한입씩 나눠 먹었다"며 우려를 표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr