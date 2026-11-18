그룹 코르티스 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA2026)에서 대상 수상에 이어 공연 영상 조회 수 1위까지 기록했다.18일 오전 7시 기준 멜론 공식 유튜브 채널에 공개된 코르티스의 'MMA2026' 무대 영상은 약 470만 조회 수를 기록했다. 지난 14~15일 열린 시상식에서 공개된 공연 영상 가운데 가장 높은 수치다.코르티스는 이날 'MONEYMONEYMONEY'(머니머니머니), 'REDRED'(레드레드), 'YOUNGCREATORCREW'(영크리에이터크루) 등 세 곡을 선보였다. 대규모 백업 댄서 없이 다섯 멤버가 무대를 채웠으며, 객석 가까이 다가가 관객들과 호흡하거나 헤드뱅잉을 하는 등 자유로운 퍼포먼스를 펼쳤다.공연 영상이 공개된 이후 온라인에서는 단독 콘서트를 보는 것 같다는 반응이 나왔다. 정형화된 시상식 무대 구성보다 멤버들의 움직임과 현장 분위기를 살린 연출이 눈길을 끌었다.코르티스는 이번 시상식에서 대상에 해당하는 '올해의 레코드'도 수상했다. 지난 7월 'KM차트어워즈 2026', 9월 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'에 이어 올해 세 번째 대상이다. 지난해 신인상을 받은 데 이어 데뷔 약 1년 만에 대상 수상자로 이름을 올렸다.음반 판매에서도 성과를 이어가고 있다. 지난 5월 발매한 미니 2집 'GREENGREEN'(그린그린)은 써클차트 기준 누적 판매량 446만 장을 넘어섰다. 타이틀곡 'REDRED'는 음원 차트에서 장기간 순위권을 유지했으며, 이른바 '팔랑귀 춤'으로 불리는 안무도 숏폼 플랫폼에서 주목받았다.한편 코르티스는 오는 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에 출연한다. 이번 시상식에서는 '올해의 앨범', '남자 그룹상', '베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹' 등 주요 부문 후보에 올랐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr