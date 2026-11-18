아이덴티티 박경률 / 사진=모드하우스

그룹 아이덴티티(idntt) 새 멤버 박경률을 둘러싼 각종 의혹에 대해 소속사 모드하우스가 문제가 없다는 입장을 밝혔다.모드하우스는 18일 공식 SNS를 통해 "최근 온라인상에서 유포되고 있는 idntt 멤버 박경률 관련 내용을 검토한 결과, 법률적·도의적으로 문제가 되는 사항이 없음을 확인했다"고 밝혔다.이어 "현재 관련 게시물과 유포 현황을 지속적으로 모니터링하고 있다"며 "확인되지 않은 소문과 추측성 정보의 무분별한 게시 및 확산을 중단해 주기 바란다"고 당부했다.박경률은 지난 5일 아이덴티티의 새 멤버로 확정됐다. 모드하우스는 지난달 19일부터 이달 5일까지 팬 참여형 투표 '그래비티(Gravity)'를 진행해 9명의 후보 중 4명을 선발했다. 박경률과 함께 윤선재, 구도형, 김지후가 최종 멤버로 선정되면서 아이덴티티는 24인 체제를 갖추게 됐다.최종 멤버 발표 이전부터 박경률을 둘러싼 의혹이 온라인에 퍼졌다. 일부 누리꾼들은 박경률이 과거 학교폭력을 저지르고 부적절한 이성 관계를 맺었다는 의혹을 제기했다. 이 의혹으로 인해 일부 팬들은 멤버 확정 이후에도 박경률의 합류에 반대했다.아이덴티티는 모드하우스가 선보인 다인원 보이그룹이다. 지난해 8월 첫 번째 유닛 'unevermet'(유네버멧)으로 데뷔했다. 올해 1월 두 번째 유닛 'yesweare'(예스위아)가 합류하면서 15인조로 확대됐고, 7월 세 번째 유닛 'itsnotover'(이츠낫오버)를 공개하며 20인 체제로 활동했다. 'itsnotover'는 초동 판매량 56만8000장을 기록했다. 지난 10월에는 20명의 멤버가 참여한 곡 'Linda Mia'(린다 미아)를 발매했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr