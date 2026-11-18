성유리가 옥주현 품에 안긴 채 미소를 짓고 있다. / 사진=옥주현 SNS

사진=옥주현 SNS

그룹 핑클 멤버 성유리가 남편의 무죄 확정 후 밝은 미소를 보였다.멤버 옥주현은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "극심한 F 둘..."이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 옥주현을 비롯한 핑클 멤버들이 비가 내리는 궂은날에도 만남을 가진 모습.네 사람은 밤 회동을 마친 후 어디론가 이동했다. 특히 성유리는 우산을 든 채 옥주현의 포옹을 받으며 환한 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.성유리는 최근 남편의 무죄 판결로 다시 주목받고 있다. 지난 12일 대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 배임수재 및 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 기소된 성유리 남편이자 프로골퍼 출신 안성현에게 무죄를 선고한 원심판결을 확정했다.안성현은 2021년 사업가 강종현으로부터 가상자산을 거래소 빗썸에 상장해 달라는 부탁을 받고 이상준 전 빗썸홀딩스 대표와 함께 현금 30억 원과 고가의 명품 시계 등을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 상장 청탁을 명목으로 강종현에게 20억원을 받아 가로챈 혐의도 받았다.안성현은 2024년 12월 1심에서 징역 4년 6개월을 선고받았지만, 지난 2월 진행된 항소심에서 판결이 뒤집혔고, 대법원은 원심 판단에 법리적 문제가 없다고 보고 무죄 판결을 유지했다.한편 성유리는 안성현과 2017년 결혼했다. 2022년 출산한 쌍둥이 딸을 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr