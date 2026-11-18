'대리수능' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=티빙

'대리수능' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=티빙

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 AI 부정행위 논란이 불거진 가운데, 공교롭게도 수능을 소재로 한 범죄 스릴러가 공개를 앞두고 있다. 배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 주연을 맡은 티빙 '대리수능'이다.오는 23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 인생이 걸린 수능을 앞두고 각자의 욕망과 선택이 범죄로 이어지는 과정을 그린 작품이다. 2025년을 배경으로 세 친구가 서로의 약점을 쥔 채 벌이는 심리전을 담는다.특히 올해 수능을 앞두고 AI를 활용한 부정행위 가능성이 입시업계의 주요 쟁점으로 떠오른 만큼, 시험을 둘러싼 범죄를 다룬 '대리수능'의 전개에도 관심이 쏠린다. 다만 '대리수능'은 AI 부정행위 자체가 아닌 입시 경쟁 속에서 벌어지는 인물들의 갈등과 선택에 초점을 맞춘 드라마다.18일 제작진은 공개를 앞두고 배현성, 차강윤, 박윤호가 전한 관전 포인트를 공개했다.배현성은 겉으로는 완벽한 모범생이지만 내면에 열등감과 억눌린 감정을 품고 있는 남재엽 역을 맡았다. 그는 "한 치 앞을 예상하기 어려운 사건들과 그 안에서 변화하는 관계에 집중해서 보면 좋을 것 같다. 서로의 약점을 쥔 인물들의 관계가 계속해서 역전되는 과정도 흥미롭다. 어떤 캐릭터에 이입해서 보느냐에 따라 다양한 재미를 느끼실 수 있을 것"이라고 말했다.차강윤은 어려운 가정 형편 속에서 위험한 선택을 하게 되는 전교 1등 특별 장학생 강건태를 연기한다. 그는 "현실에 존재할 만한 문제를 인상 깊게 표현한 작품이다. 무엇보다 정경고 3인방의 관계가 어떻게 그려지는지, 건태가 마주한 현실을 어떤 식으로 헤쳐 나가는지 함께 봐주시면 감사하겠다"고 전했다.박윤호는 강건태를 동경하는 절친 주희동 역으로 출연한다. 그는 "인물들의 관계가 얽히고 각자의 입장이 드러날수록 예상치 못한 반전까지 더해져 끝까지 긴장을 놓을 수 없다는 점이 특별한 매력"이라고 설명했다.'대리수능'은 오는 23일 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr