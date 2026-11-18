방탄소년단 멤버 뷔가 박보검과 만났다. / 사진=뷔 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 뷔와 배우 박보검이 여전한 우정을 과시했다.뷔는 지난 17일 자신의 인스타그램에 "Bery Veautiful🍁"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박보검과 뷔가 다양한 포즈를 취하며 추억을 남기고 있는 모습. 특히 화려한 의상이 아닌 내추럴한 룩을 착용한 두 사람은 화장기 없는 얼굴에도 뽀얀 피부 등 훈훈한 이목구비를 자랑해 눈길을 끌었다.2022년 11월부터 해외 명품 브랜드 C사의 모델로 활동했던 박보검은 이 과정에서 뷔, 가수 겸 배우 수지와 인연을 맺었다.박보검의 C사 앰버서더 활동은 지난 4월 마무리되면서 4년 만에 매듭을 짓게 됐다. 그를 제외한 뷔와 수지는 여전히 C사 앰버서더로 활동 중이다.한편 박보검은 1993년생으로 올해 34세다. 2011년 영화 '블라인드'로 데뷔했으며 올해 15주년을 맞았다. 뷔가 속한 방탄소년단은 월드투어 'BTS WORLD TOUR ARIRANG' 일을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr