배우 장나라가 '굿파트너2'에서 김혜윤과 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 오는 20일 첫 방송된다. / 사진=유튜브 채널 'TEO 테오' 영상 캡처

배우 장나라가 드라마 '굿파트너'를 준비하면서 접한 불륜 사례에 놀라움을 드러냈다.17일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 웹예능 '살롱드립2' 164회가 공개됐다. 영상에는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'의 주연 배우 장나라와 김혜윤이 출연해 작품과 관련된 이야기를 나눴다.장나라는 '굿파트너'의 극본을 쓴 최유나 작가와의 인연을 소개했다. 실제 이혼 전문 변호사인 최 작가가 연재하던 인스타툰을 드라마에 출연하기 전부터 즐겨 봤다는 것이다.다만 최 작가의 SNS 계정을 팔로우하는 것은 망설였다고 밝혔다. 장나라는 "그때 결혼한 지 2년밖에 안 됐었다. 괜한 오해를 살까 봐 애매했다"며 "출연 기사가 날 때까지 기다렸다. 혹시라도 오해하실까 봐"라고 설명했다.이야기를 듣던 MC 장도연은 실제 이혼 전문 변호사가 집필하는 만큼 드라마에 활용할 사례도 많을 것 같다고 언급했다. 이에 장나라는 "이거 내 이야기 아니냐고 특정되면 어떡하냐고 여쭤본 적 있다"며 극 중 사건의 당사자가 자신을 알아볼 가능성을 걱정했던 일화를 전했다.최 작가의 답변은 예상 밖이었다. 장나라는 "작가님이 이렇게 써도 누구인지 특정할 수 없을 만큼 많이 일어나는 일들을 각색했다고 하시더라"며 "밤에 자기 전에 생각났다. '이런 일이 특정할 수 없을 정도로 흔하다고?' 싶었다"고 털어놨다.특히 장나라는 시즌1에 등장했던 불륜 사건을 떠올렸다. 그는 "마지막 사례였는데 상간녀라고 나와서 피고인이 5명이었다. 월, 화, 수, 목, 금 느낌이었다"며 "이게 가능한가 싶었는데 너무 많더라. 정말 엄청난 정성과 부지런함이라고 생각했다"고 말했다. 이를 들은 장도연은 "주말에는 쉬었네. 주5일제처럼"이라고 농담해 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr