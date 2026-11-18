피원하모니 / 사진=FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업)으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 4위에 오르며 3개 앨범 연속 톱10 진입에 성공했다.미국 빌보드가 발표한 11월 21일 자 차트에 따르면 피원하모니의 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업)은 '빌보드 200' 4위에 올랐다. 이로써 피원하모니는 3개 앨범 연속 톱10 진입에 성공했다. 빌보드 200에 이름을 올린 앨범도 7개로 늘었다.다른 차트에서도 성과를 거뒀다. 'BLOW UP'은 '톱 앨범 세일즈', '인디펜던트 앨범', '월드 앨범'에서 각각 1위를 차지했다. 피원하모니는 아티스트의 종합적인 성과를 집계하는 '아티스트 100'에서 11위에 올랐다.음반 판매에서도 자체 기록을 경신했다. 'BLOW UP'은 발매 첫날에만 54만 장 이상 판매되며 전작의 초동 판매량을 넘어섰다. 발매 후 일주일간 판매량은 60만1391장으로, 피원하모니의 역대 앨범 가운데 가장 많았다.지난 6일 발매된 'BLOW UP'은 피원하모니가 그동안 선보여 온 히어로 세계관의 이야기를 마무리하는 앨범이다. 멤버들이 영웅으로 돌아와 마지막 임무를 수행한다는 설정을 담았다.피원하모니는 지난 17일 SBS Life '더쇼'를 끝으로 이번 앨범의 음악방송 활동을 마쳤다. 앞서 세 번째 월드투어 'P1ustage H : MOST WANTED'(플러스테이지 에이치 : 모스트 원티드)를 통해 미국 로스앤젤레스 인튜이트 돔을 비롯한 대형 공연장에서 무대를 선보였다. 공연 규모를 확대한 데 이어 이번 앨범으로 빌보드 차트에서도 성과를 거뒀다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr