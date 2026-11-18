김수민 전 SBS 아나운서가 미소를 짓고 있다. / 사진=김수민 SNS

사진=김수민 SNS

내일 치러질 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI) 기기를 활용한 부정행위 가능성이 제기되는 가운데, SBS 최연소 아나운서 출신 김수민이 목소리를 더했다.김수민은 지난 17일 자신의 인스타그램에 "지진도 나는데 진짜 목요일 수능이 맞는 거지"라며 최근 불거진 AI 안경 등을 이용한 부정행위와 이날 밤 경북 상주에서 발생한 규모 3.6 지진을 언급했다.김수민은 "마음 찢어져"라며 "수험생들 멘탈 꽉 잡길... 세상에 나쁜 놈들이 너무 많네"라고 덧붙였다.앞서 올해 세무사 시험에 수석 합격한 A씨는 지난 15일 "초소형 카메라와 생성형 AI를 이용해 1·2차 시험에서 부정행위를 저질렀다"고 시인하며 자수했다.수능을 불과 나흘 앞둔 상황에서 이같은 부정행위가 발생하자 입시 크리에이터 미미미누를 비롯해 유대종, 현우진, 정승제, 조정식, 이지영 등 스타 강사들이 수능 연기 및 당일 강도 높은 검사를 정부에 요청했다.한편 김수민은 한국예술종합학교 조형예술과를 졸업했다. 2018년 SBS 공채 24기 아나운서에 입사한 김수민은 당시 나이 22세로 역대 최연소 아나운서라는 타이틀을 달았다. 이후 입사 3년 만에 돌연 퇴사해 2022년 5살 연상의 남편과 결혼한 후 지난해 4월 미국 UCLA 로스쿨에 합격, 학교생활과 육아를 병행한 후 상반기 귀국했다. 남편은 검사 출신이었으나 최근 변호사로 전향했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr