하루카 토요다가 올린 럽스타그램으로 인해 오상욱의 열애설이 또 한번 불거졌다./사진=텐아시아DB, 하루카 토요다 SNS

하루카 토요다가 일본 데이트 사진을 공개했다./사진=SNS

펜싱 국가대표 오상욱과 열애설에 휩싸였던 한일 혼혈 모델 하루카 토요다가 일본 데이트 사진을 공개했다.하루카 토요다는 지난 17일 자신의 SNS에 일본 치바현 가모가와시를 위치 태그로 걸고 "일본でいと(일본 데이트)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 연인과의 여행을 짐작게 하는 흔적들이 고스란히 담겼다. 바다를 배경으로 나란히 서서 브이(V) 포즈를 취한 커플 그림자 사진부터 현관에 나란히 놓인 두 켤레의 일본 전통 나막신(게다)까지 포착됐다. 특히 오른쪽 게다는 사이즈가 유독 커 건장한 체격의 남성과 동행했음을 암시했다.유카타 차림으로 마주 앉아 가이세키 요리를 즐기는 모습과 야외 테라스에 놓인 두 잔의 맥주, 선술집에서 두 개의 술잔을 앞에 두고 촬영한 사진도 이어졌다. 네티즌 사이에서는 사진 속 동행인이 오상욱이 아니냐는 추측이 쏟아졌다. 과거 하루카 토요다의 반려견 계정에서 두 사람이 서로를 '엄마', '아빠'로 부른 댓글까지 재조명되며 사실상 '럽스타그램'이 아니냐는 시선이 이어졌다.게시물이 올라온 시점도 공교롭다. 오상욱은 하루 전인 지난 16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연해 이상형을 묻는 말에 "내가 키가 크니까 키 크고 무쌍에 개성 있는 사람을 좋아한다"고 답해 키 176cm인 하루카 토요다를 떠올리게 했다. 당시 함께 출연한 후배 도경동 역시 "모델 쪽이구나"라며 반응한 바 있다.오상욱과 하루카 토요다는 2024년 9월 SNS 맞팔로우와 댓글 소통이 포착되며 처음 열애설에 휩싸였다. 당시 오상욱은 방송에서 여자친구가 없다고 선을 그었으나, 지난해 12월 두 사람이 시간차를 두고 제주도 여행 사진을 올리며 열애설이 재점화됐다. 최근 오상욱은 방송에서 여자친구 관련 질문이 나올 때마다 명확한 답변을 피하고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr