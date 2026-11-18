트와이스 나연 '베이비 엔젤' 티저 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스(TWICE) 나연이 천사로 변신했다. 새 솔로곡 'BABY ANGEL'(베이비 엔젤)의 뮤직비디오 티저에서 날개를 단 모습으로 등장해 신곡 안무 일부를 공개했다.나연은 지난 17일 공식 SNS를 통해 새 싱글 'NA-sty'(나스티)의 타이틀곡 'BABY ANGEL' 뮤직비디오 티저를 공개했다.영상에서 나연은 푸른 하늘을 배경으로 흰색 의상을 입고 등장했다. 등에는 커다란 날개를 달아 천사를 연상시키는 모습을 연출했다. 순백의 스타일링에 나연 특유의 밝은 표정이 더해져 눈길을 끌었다.신곡의 퍼포먼스도 일부 공개됐다. 나연은 반복되는 'Baby angel'이라는 가사에 맞춰 홀로 춤을 췄다. 팔과 손을 움직여 날개를 표현하는 동작이 특징이다.이번 신곡에서는 날개뿐 아니라 천사의 머리 위에 떠 있는 고리 모양의 후광을 표현한 안무도 볼 수 있을 전망이다. 나연은 손동작과 표정 변화를 활용해 곡의 분위기를 살릴 예정이다.나연은 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 "이번 뮤직비디오 티저에서 'BABY ANGEL'의 날개를 표현한 손동작을 보여드렸다. 이외에도 엔젤링을 연상시키는 안무도 있으니 기대해 주시길 바란다. 다양한 볼거리를 담은 무대인 만큼 퍼포먼스 하나하나 눈여겨봐 주시면 좋겠다"라고 전했다.나연은 오는 20일 오후 2시 새 싱글 'NA-sty'를 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr