강민경이 자신이 운영하는 브랜드 채용 공고를 공개했다. / 사진=텐아시아DB, 강민경 SNS

그룹 다비치 강민경이 자신이 운영하는 패션 브랜드의 채용 공고를 공개했다.강민경은 지난 17일 자신의 SNS에 패션 브랜드 아비에무아의 채용 공고를 공유했다. 이번 채용은 경력직 기획 MD를 대상으로 진행된다. 근무 시간은 주 5일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 서류 전형과 두 차례 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.눈길을 끄는 건 직원들을 위한 복지 혜택이다. 특히 3년 이상 근무한 직원에게는 한 달간의 유급 휴가가 주어지고 연차와 별도로 여름휴가를 제공, 창립기념일 휴가 등이 명시됐다.직원들의 자기계발을 위한 지원도 마련했다. 어학과 교육, 운동 등에 필요한 비용과 도서 구입비를 지원한다. 자사 제품은 50% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 생일 주간에는 반차와 백화점 상품권을 제공한다. 이밖에 1시간 15분의 점심시간, 매월 마지막 주 금요일에는 1시간 일찍 퇴근 등의 복지도 시선을 사로잡았다.앞서 강민경은 2023년 직원 채용 과정에서 연봉 문제로 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 CS 경력직 채용 공고에 연봉 2500만원이 기재되면서 경력자에게 최저임금 수준의 급여를 제시했다는 비판이 나왔다.이에 강민경은 신입 직원을 모집하는 과정에서 기존 경력직 채용 공고를 재사용해 연봉이 잘못 표기됐다고 해명했다. 이후 신입 직원의 초봉을 3000만원으로 조정하고, 인사 전문가의 도움을 받아 회사의 인사 제도와 근무 환경을 개선하겠다고 밝혔다.강민경은 이후 자신의 유튜브 채널에서 노무사에게 자문하고 회사의 인사·노무 제도를 점검하는 과정을 공개하기도 했다. 3년 만에 한층 늘어난 복지 혜택이 관심을 모았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr