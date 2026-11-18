엔하이픈 제이 / 사진=텐아시아 DB

엔하이픈 제이 / 사진=텐아시아 DB

그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 제이가 데뷔 7년 차에 접어들며 느끼는 고민을 털어놨다.제이는 지난 17일 늦은 밤 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에서 음성 라이브 방송을 진행했다. 그는 잠에서 깬 뒤 동기부여 영상을 보면서 자신의 활동과 목표를 돌아보게 됐다고 말했다.제이는 "솔직히 요즘 내가 좀 많이 약해진 것 같다는 생각이 든다. 아이돌로서 어렸을 때만큼 자신감이 없는 것 같다는 생각도 들기 시작했다"고 밝혔다.활동을 이어갈수록 느끼는 부담에 대해서도 언급했다. 그는 "출발선에 서 있을 때는 앞으로 나아갈 일만 남았고, 더 높이 올라갈 일만 남아 있다"며 "하지만 지금은 하루가 지날수록 잃을 게 더 많아지는 기분이 든다"고 말했다.목표를 대하는 태도에도 변화가 생겼다고 했다. 제이는 "누군가 1번과 2번 중 하나를 고르라고 하면, 둘 다 가질 때까지 나 자신을 끊임없이 몰아붙이는 게 늘 내 마인드였다"며 "그런데 나도 조금 지쳤나 보다. 아마 조금 지쳐서 둘 중 하나만 선택하려고 하는 내 모습을 발견하게 되는 것 같다"고 설명했다.자신이 노력하는 이유를 돌아보게 됐다는 이야기도 했다. 제이는 "내 행동은 전혀 변하지 않았다. 그런데 충격적이었던 건 그 일들을 할 때의 내 감정이 변했다는 것이었다. '내가 사실은 그냥 습관적으로 노력하고 있었던 걸까?'라는 생각이 들었다"고 말했다.이어 "엔진(ENGENE·팬덤명)에게 그 어떤 것도 거짓말하고 싶지 않다. 속으로는 다른 생각을 하면서 겉으로 전혀 다른 말을 하고 싶지 않다"고 밝혔다. 그는 자신의 상태를 풍선에 비유하며 "시간이 지날수록 크기는 커질 수 있겠지만, 그 속이 텅 비어버릴까 봐 두려웠다"고 덧붙였다.다만 제이는 이러한 고민이 바쁜 일정에서 비롯된 것은 아니라고 강조했다. 그는 "이건 내가 바쁜 것과는 전혀 상관이 없다. 바쁜 것과는 아무런 관련이 없다"고 말했다. 그러면서 "야망이 크다고 해서 열정까지 큰 것은 아니다. 예전에는 야망을 따라 열정이 자연스럽게 뒤따라오는 느낌이었다면, 요즘은 야망에 조금 끌려가는 기분이 든다"고 설명했다.제이는 앞으로 자신의 목표를 이루는 과정에서 무엇을 보완해야 할지 고민하고 있다고 밝혔다. 더 깊이 공부하고 피하고 싶은 과제에도 도전하겠다는 뜻을 전하며 "풍선의 크기에 집중하기보다는 그 안을 더 꽉 채우려고 노력하겠다"고 말했다.현재 자신의 삶에 대한 생각도 덧붙였다. 제이는 "인간 박종성은 정말 행복한 삶을 살고 있다"고 말한 뒤 "이제 엔하이픈의 제이로서도 어떻게 하면 행복해질 수 있을지 고민하고 있다"고 밝혔다.한편 엔하이픈은 오는 20일 오후 2시 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)의 디지털 음원을 선공개한다. 피지컬 음반은 23일 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr