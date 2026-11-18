넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 9위를 기록했다. / 사진제공=넷플릭스

'데블스 플랜: 데드 어게인'에는 유배지 룰이 새롭게 도입됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(데블스 플랜3)이 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 9위에 올랐다. 장동민을 중심으로 한 생활동 플레이어들과 감옥동 플레이어들의 대립이 격화된 가운데, 탈락자들에게 부활 기회를 주는 '유배지'까지 등장하며 경쟁이 새로운 국면을 맞았다.18일 넷플릭스 TOP 10 웹사이트에 따르면 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 지난 9일부터 15일까지 200만 시청 수와 1290만 시청 시간을 기록하며 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 9위를 차지했다. 한국과 홍콩에서는 1위에 올랐으며 대만, 태국, 싱가포르를 포함한 5개국 TOP 10에 진입했다.지난 10일 처음 공개된 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 16명의 플레이어가 두뇌 게임과 심리전을 벌이는 서바이벌 예능이다. 참가자들의 서로 다른 전략과 관계 변화가 이어지는 가운데, 지난 17일 공개된 6~10회에서는 생활동과 감옥동의 대립이 더욱 치열해졌다.장동민을 중심으로 뭉친 생활동 플레이어들에게 감옥동 참가자들이 맞서는 구도가 펼쳐졌다. 단단해 보였던 생활동 내부에서도 균열과 변화가 나타나면서 플레이어들 사이의 관계가 달라지기 시작했다.새롭게 등장한 유배지도 주요 변수로 떠올랐다. 앞서 메인 매치와 감옥 매치에서 탈락한 7명에게 다시 게임에 복귀할 수 있는 마지막 기회가 주어진 것. 공황 증세로 하차한 정현규를 제외하곤, 탈락자 모두 귀가와 유배지 중 유배지를 택했다. 이에 탈락으로 경쟁이 끝난 줄 알았던 참가자들이 유배지에서 또 한 번 생존을 놓고 맞붙게 됐다.유배지에서는 의미를 알 수 없는 상형문자와 거대한 붉은 눈에 얽힌 비밀을 풀어야 하는 과제가 등장했다. 참가자들은 숨겨진 단서를 찾아내는 동시에 생존을 위한 경쟁을 이어갔다.정종연 PD는 유배지를 도입한 이유에 대해 "귀하고 유능한 출연자들을 많이 모셨다는 생각이 들었다"며 "서바이벌의 특성상 아무리 준비돼 있고 잠재력이 있는 출연자라고 하더라도 각 출연자의 운에 따라 시즌을 조기 마무리하는 상황이 생길 수가 있다"고 설명했다. 이어 "유배지에서 다시 살아나 우승까지 가는 길이 불가능에 가까운 어려운 일이더라도, 각 출연자들이 자신의 능력을 다 보여주지 못하고 탈락을 맞았을 때의 아쉬움을 털어낼 또 한번의 기회가 주어졌다는 정도로 받아들여줬으면 좋겠다"고 덧붙였다.유배지에서 살아남아 다시 경쟁에 합류할 참가자가 누구인지, 최종 우승의 주인공은 누가 될지 관심이 쏠린다.'데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 24일 11~14회를 공개하며 최종 우승자를 가린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr