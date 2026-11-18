그룹 소녀시대 태연 정규 4집 'Unspecial' 티저. / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연이 정규 4집 'Unspecial'(언스페셜)을 통해 사랑과 이별을 바라보는 서로 다른 감정을 노래한다.18일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 오는 30일 발매되는 태연의 정규 4집 'Unspecial'에는 사랑의 아픔과 이별, 현재의 행복을 주제로 한 'Toothache'(투스에이크), 'Parachute'(패러슈트), 'Cheers'(치어스) 등이 수록된다.'Toothache'는 따뜻한 질감의 악기들이 점차 쌓이는 구성이 특징인 R&B 곡이다. 가사에서는 상처받는 일에 익숙해진 나머지 이별을 결심하지 못하는 관계를 치통에 빗대어 표현했다. 고통을 느끼면서도 쉽게 벗어나지 못하는 복잡한 감정을 담았다.'Parachute'는 어쿠스틱 기타와 현악기, 건반, 드럼이 어우러진 미디엄 템포의 R&B 곡이다. 상대에게 모든 것을 내어준 끝에 자신을 잃지 않기 위해 이별을 선택하는 이야기를 그렸다. 관계에서 벗어나는 결정을 낙하산에 비유한 점이 특징이다.반면 'Cheers'는 사랑의 긍정적인 면에 초점을 맞췄다. 경쾌한 기타 연주와 힘 있는 드럼이 어우러진 얼터너티브 R&B 곡으로, 이루지 못한 가능성에 아쉬워하기보다 지금 함께하는 순간을 소중히 여기자는 메시지를 담았다.세 곡은 아픔에 익숙해져 관계를 놓지 못하는 순간부터 스스로를 위해 이별을 택하는 과정, 현재의 사랑을 즐기는 모습까지 각기 다른 이야기를 다룬다.한편 태연의 정규 4집 'Unspecial'은 오는 30일 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr