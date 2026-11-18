배우 고경표가 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 첫 방송을 앞둔 '보검 매직컬2' 측이 편집 방향에 관한 공식 입장을 밝혔다. / 사진제공=tvN

배우 고경표가 공식 행사에 참석했다./ 사진=텐아시아DB

이하 tvN 공식 입장

배우 고경표가 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 첫 방송을 앞둔 '보검 매직컬2' 측이 편집 방향에 관한 공식 입장을 밝혔다.18일 tvN '보검 매직컬2' 측은 "올여름 촬영을 마친 사전제작 프로그램으로, 국내는 물론 다수의 글로벌 OTT를 통해서도 공개될 예정"이라며 "제작진 역시 후반부까지 편집이 진행된 상태에서 첫 공개를 앞두고 관련 보도를 통해 해당 소식을 접했으며, 예상치 못한 상황에 당혹스럽고 유감스럽게 생각하고 있다"고 전했다.이어 "3인의 고정 출연진이 한 공간에서 생활하면서 마을 주민들과 다양한 교감을 나누는 프로그램"이라며 "각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결되어 있어 현실적인 한계가 있지만, 시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"고 설명했다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 승용차를 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 웃도는 0.150%로 측정된 것으로 전해졌다.사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 고경표의 음주운전 사실을 인정하고 사과했다. 소속사 측은 "자기 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"며 향후 처분을 받아들이고 피해 회복을 위해 책임을 다하겠다는 입장을 전했다.고경표는 오는 29일 첫 방송 되는 '보검 매직컬2'에 고정 출연할 예정이었다. 해당 프로그램은 박보검, 이상이, 고경표가 경남 통영에서 미용실을 운영하며 지역 주민들과 만나는 과정을 담은 예능이다. 지난 1월부터 4월까지 방송된 시즌1에서는 박보검, 이상이, 곽동연이 함께했으나 곽동연의 입대로 고경표가 새 멤버로 합류했다.고경표의 음주운전 소식이 알려진 뒤 프로그램 홍보 계정에서는 그의 개인 영상이 삭제됐다. 다만 제작진은 이날 공식 입장에서 고경표의 출연 분량을 전면 삭제할지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.'보검 매직컬2'는 사전제작과 후반 편집이 상당 부분 진행된 상황에서 고정 출연자의 음주운전 문제가 발생한 만큼 방송 구성에 관한 추가적인 판단이 필요한 상황이다. 제작진은 출연진의 역할이 서로 연결돼 있어 편집에 한계가 있다고 설명하면서도 시청자들의 불편을 줄이겠다는 방침을 전했다.<보검 매직컬2>는 올여름 촬영을 마친 사전제작 프로그램으로, 국내는 물론 다수의 글로벌 OTT를 통해서도 공개될 예정입니다. 제작진 역시 후반부까지 편집이 진행된 상태에서 첫 공개를 앞두고 관련 보도를 통해 해당 소식을 접했으며, 예상치 못한 상황에 당혹스럽고 유감스럽게 생각하고 있습니다.<보검 매직컬2>는 3인의 고정 출연진이 한 공간에서 생활하면서 마을 주민들과 다양한 교감을 나누는 프로그램입니다. 각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결되어 있어 현실적인 한계가 있지만, 시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠습니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr