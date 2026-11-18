개그우먼 박세미가 남편과의 연애담을 풀어놨다. / 사진=텐아시아DB

박세미가 '수다한끼'에 출연했다. / 사진=유튜브 '제롬JEROME' 채널

개그우먼 박세미가 남편과의 열애를 약 2년간 비밀로 했던 이유를 밝혔다. 그는 남편이 배우 변우석을 닮았다는 반응에 대해서도 솔직한 생각을 털어놨다.지난 17일 유튜브 채널 '제롬JEROME'에는 토크 콘텐츠 '수다한끼' 박세미 편이 공개됐다. 박세미가 자신의 유튜브 채널에서 결혼 발표와 결혼식 영상을 공개한 이후 다른 채널에서 결혼 생활에 관해 이야기한 것은 이번이 처음이다.이날 제롬은 일정 때문에 박세미의 결혼식에 참석하지 못한 아쉬움을 전하며 꽃과 케이크, 선물을 준비했다. 박세미가 하와이 신혼여행 중에도 곱창을 먹었다는 이야기를 듣고 이날 식사 메뉴 역시 곱창으로 정했다.두 사람은 2~3년 전 한 예능 콘텐츠에서 처음 만난 인연도 떠올렸다. 박세미는 당시 제롬의 첫인상에 대해 "얼굴이 조그맣고 너무 잘생겨서 계속 쳐다봤다"고 말했다.이어 결혼 사실을 뒤늦게 공개한 이유를 설명했다. 박세미는 "공개 연애를 했다가 헤어지고 또 새로운 사람을 공개하는 게 싫어서, 결혼하면 공개하겠다고 다짐했다"고 밝혔다. 그는 1년 넘게 연애하고 약 1년 동안 결혼식을 준비하면서도 결혼 소식을 알리지 않았다.결혼을 결정하기까지의 고민도 털어놨다. 박세미는 웨딩플래너와 처음 만났을 당시 결혼을 망설였다고 고백하면서도 남편에 대해 "6개월 동안 단점을 찾으려 했는데 하나도 없었다"고 말했다.남편과는 PT 트레이너의 소개로 만났다. 박세미는 첫 만남부터 강하게 끌렸다며 "소개팅 날 반팔을 입고 왔는데 머리를 만지는 팔이 너무 두꺼웠다"고 회상했다.남편의 다정한 성격도 자랑했다. 박세미는 남편이 힘든 이야기를 끝까지 들어주는 사람이라며 매일 발 마사지를 해주고 각종 기념일도 빠짐없이 챙긴다고 전했다. 남편이 ENFJ라는 말에 같은 성격 유형인 제롬이 반가워하기도 했다.화제를 모았던 남편의 '변우석 닮은꼴' 별명에 대해서도 언급했다. 제롬이 남편의 외모를 칭찬하자 박세미는 "변우석 씨닮았다고 하면 욕먹을까 봐 작게 닮았다는 뜻으로 '소(小)변우석'이라는 별명을 지었다"며 "솔직히 차이가 많이 난다"고 말했다.이어 남편과 자신을 두고 '엄마와 아들 같다'는 댓글을 봤다고 털어놓자 제롬은 "누나가 동안이라 그렇다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.하와이 신혼여행 이야기도 공개했다. 박세미는 9박 11일 동안 마우이와 호놀룰루를 여행했다며 "10일 중 9일 내내 카메라를 들고 있었다"고 밝혔다. 신혼여행 브이로그는 이달 안에 공개할 계획이다.결혼 후 달라진 점에 대해서는 "결혼하고 나니 집에 가면 항상 내 편이 있다는 안정감이 생겼다"고 말했다. 남편이 워낙 평온한 성격이라 다툴 일이 없었다는 이야기도 덧붙였다.한편 제롬은 과거 뉴욕 유학 시절의 생활을 돌아봤다. 어머니에게 600만원을 빌려 유학을 떠났던 그는 하루 4시간씩 자면서 외주 작업과 유튜브 활동을 병행했고, 모은 돈으로 어머니에게 1000만원을 돌려드렸다고 밝혔다. 매니저의 첫 월급날에는 '꽃길만 같이 걷자'는 의미로 꽃과 신발을 선물했다는 일화도 전했다.2011년 코미디TV '얼짱시대'로 얼굴을 알린 제롬은 내년 상반기 공개 예정인 티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드'에서 권수남 역을 맡아 촬영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr