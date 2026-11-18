'재혼 황후' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 이종석이 슬픔에 빠진 신민아에게 "남편을 사랑해요?"라고 묻는다. 여기에 신민아의 오빠 하도권까지 등장하면서 주지훈과의 갈등이 한층 격화될 전망이다.18일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 측은 7~8회 공개를 앞두고 새로운 예고 스틸을 공개했다.사진에는 평소 흔들림 없는 모습을 보여왔던 나비에(신민아 분)가 슬픔에 잠긴 모습이 담겼다. 남편 소비에슈(주지훈 분)와의 관계가 점점 어긋나는 가운데, 나비에의 상처받은 표정이 눈길을 끈다.그런 나비에를 바라보는 하인리(이종석 분)의 눈빛은 다정하다. 하인리는 나비에에게 "남편을 사랑해요?"라고 묻는다. 소비에슈와의 관계가 악화되는 상황에서 하인리의 질문이 나비에의 마음에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다. 하인리는 나비에에게 위로를 건네며 조금씩 거리를 좁혀갈 예정이다.나비에의 오빠이자 북부사령관인 코샤르(하도권 분)의 등장도 새로운 갈등을 예고한다. 코샤르는 동생에게 상처를 준 소비에슈와 불편한 관계에 놓인다. 공개된 스틸에서는 두 사람이 서로를 향한 불편한 감정을 감추지 않으며 팽팽하게 대치하는 모습이 포착됐다.동생을 아끼는 코샤르가 소비에슈와 그의 정부 라스타(이세영 분)를 상대로 어떤 행동에 나설지도 관전 포인트다. 코샤르의 등장으로 황실 내부의 대립이 더욱 거세질 것으로 보인다.라스타를 둘러싼 상황도 심상치 않다. 로테슈 자작(박호산 분)과 라스타 사이에 미묘한 기류가 흐르는 가운데, 알바니 부인(정영주 분)과 로테슈가 만나는 장면까지 공개됐다.라스타가 그동안 필사적으로 감춰온 비밀이 드러날 가능성도 제기된다. 자신의 자리를 지키려는 라스타가 위기 속에서 어떤 선택을 할지, 로테슈와 알바니 부인의 만남이 어떤 사건으로 이어질지 궁금증을 더한다.'재혼 황후'는 동대제국 황후 나비에가 라스타에게 빠진 황제 소비에슈로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.'재혼 황후' 7~8회는 18일 디즈니+에서 공개된다. 총 10부작으로 매주 수요일 2회씩 선보인다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr