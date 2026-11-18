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가수 웬디가 네 번째 미니앨범 발매를 앞두고 마지막 콘셉트 사진과 영상을 공개했다.웬디는 지난 17일과 18일 공식 SNS에 미니 4집 'Gleam Hour'(글림 아워)의 마지막 콘셉트인 'Deep Night'(딥 나이트) 필름과 포토를 차례로 게재했다.먼저 공개된 콘셉트 영상에는 어두운 푸른색 조명으로 채워진 공간에 등장한 웬디의 모습이 담겼다. 웬디는 검은색 레이스 의상과 짧은 머리 스타일을 선보였다. 빛을 내는 구슬을 손에 들고 바라보거나 두 손을 모은 채 눈을 감는 등의 동작으로 차분한 분위기를 연출했다.이어 공개된 사진에서도 푸른색을 중심으로 한 연출이 이어졌다. 웬디는 안개가 퍼진 공간에서 카메라를 응시하거나 시선을 아래로 향하는 등 다양한 자세를 취했다. 주변에 꽃잎이 흩날리는 장면도 포함됐다. 어두운 조명과 절제된 표정을 활용해 앞서 공개한 콘셉트와 차이를 뒀다.웬디는 이번 'Deep Night'를 끝으로 네 번째 미니앨범의 콘셉트 콘텐츠를 모두 선보였다. 앞서 공개한 'Dusk'(더스크)와 'Blue Hour'(블루 아워)에 이어 'Deep Night'까지 시간대에 따라 달라지는 빛과 분위기를 시각적으로 표현했다.'Dusk'에서는 따뜻한 색감의 조명과 흰색 드레스를 활용했다. 'Blue Hour'에서는 푸른 조명과 어두운 의상을 중심으로 분위기를 바꿨다. 마지막 'Deep Night'에서는 한층 어두워진 공간과 빛나는 구슬 등의 소품을 사용했다. 세 가지 콘셉트는 시간의 흐름에 따른 빛의 변화를 공통적인 주제로 삼았다.콘셉트 사진과 영상 공개를 마친 웬디는 앞으로 앨범 하이라이트 메들리와 뮤직비디오 티저를 순서대로 공개할 예정이다. 이를 통해 수록곡 일부와 타이틀곡의 영상 콘셉트를 소개한다.웬디의 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'는 지나온 모든 순간이 각기 다른 빛을 지닌다는 의미를 담은 작품이다. 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)를 포함해 총 6곡이 수록된다. 웬디는 앨범 전곡의 프로듀싱에 참여했다.한편 웬디는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 4집 'Gleam Hour'를 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr