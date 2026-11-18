고경표가 최근 음주운전 사고로 물의를 빚었다. / 사진=텐아시아DB

'대탈출 : 도시괴담' 측이 이벤트를 진행한다. / 사진제공=티빙

출연자 고경표의 음주운전 사고로 비상이 걸린 티빙 '대탈출 : 도시괴담'이 첫 공개를 앞두고 팬들을 위한 이벤트를 개최한다. 제작진이 고경표의 출연 분량을 최대한 줄이겠다고 밝힌 가운데, 예정된 공개 일정에 맞춰 홍보 활동을 이어가는 모습이다.다음 달 2일 공개되는 티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담'은 기묘한 도시괴담 속에 갇힌 출연진이 탈출을 시도하는 과정을 담은 예능 프로그램이다.제작진은 지난 17일 공식 채널을 통해 '괴사모(괴담을 사랑하는 모임)' 신입 회원 모집 영상을 공개했다. 해당 영상에는 의문의 인물이 회원 모집 안내문을 게시하는 모습과 함께 승관이 정체불명의 공간에 갇혀 도움을 요청하는 장면이 담겼다.승관은 "나 지금 갇혔는데 여기가 어딘지 모르겠어. 빨리 찾으러 와줄래?"라고 말한 뒤 "살려주세요"라고 외치며 긴박한 상황을 전했다. 영상 마지막에는 '괴사모' 신입 회원 모집 포스터가 등장한다. 포스터에 숨겨진 문제를 풀면 온라인 방탈출 게임에 참여할 수 있다. 참가자들은 영화관에 남겨진 단서를 찾아 사라진 출연진을 구해야 한다.게임에서 탈출에 성공한 참가자에게는 오프라인 행사 응모 기회가 주어진다. 제작진은 응모자 중 일부를 선정해 출연진을 구출하는 콘셉트의 오프라인 이벤트에 초대할 예정이다.한편 '대탈출 : 도시괴담'은 출연자인 고경표의 음주운전 사고로 공개를 앞두고 논란에 휩싸였다. 이에 제작진은 "다수의 출연진이 연계해 추리를 이어가는 콘텐츠의 특성상 편집에 한계가 있을 수 있으나, 노출 분량을 최대한 조정해 재편집할 예정"이라고 밝혔다.'대탈출 : 도시괴담'은 12월 2일 오후 6시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr