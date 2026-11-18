아일릿/ 사진=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 신곡 '체포하겠어'로 미국 빌보드 차트에서 상승세를 이어가고 있다. 이 곡은 '글로벌 200'에 150위로 진입한 뒤 3주 만에 22위까지 순위를 끌어올렸다.18일 빌보드가 발표한 11월 21일 자 차트에 따르면 아일릿의 미니 5집 'BREAK EVEN'(브레이크 이븐) 타이틀곡 '체포하겠어'는 '글로벌 200' 22위에 올랐다. '글로벌(미국 제외)'에서는 12위, '핫 댄스/팝 송'에서는 8위를 기록했다.'글로벌 200'에서의 순위 변화가 두드러진다. '체포하겠어'는 지난 7일 자 차트에 150위로 처음 진입했다. 이후 14일 자 차트에서 24위로 126계단 상승했고, 이번 주에는 두 계단 더 올라 22위를 기록했다. 이 차트는 전 세계 200여 개 국가 및 지역의 스트리밍과 음원 판매량 등을 반영한다.음반 부문에서도 성과를 냈다. 'BREAK EVEN'은 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 44위를 기록했다. '월드 앨범'과 '톱 앨범 세일즈'에서는 각각 2위에 올랐다. 아일릿은 '아티스트 100'에서도 58위를 차지했다. 이번 주 해당 차트에 이름을 올린 K팝 걸그룹 가운데 가장 높은 순위다.국내외 음원 플랫폼에서도 청취가 이어지고 있다. '체포하겠어'는 멜론과 벅스, 지니뮤직 등 국내 주요 음원 차트 상위권에 올라 있으며, 스포티파이와 애플뮤직 등 해외 플랫폼에서도 성과를 내고 있다.아일릿의 스포티파이 월간 청취자 수는 지난 17일 기준 약 2045만 명으로 집계됐다. 특정 곡이 아닌 아일릿의 전체 음악을 청취한 이용자 수를 나타내는 지표다. 신보 발매 이후 약 4주가 지난 시점에도 높은 청취 규모를 유지하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr