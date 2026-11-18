과즙세연이 미국을 방문했다. / 사진=과즙세연 SNS

사진=과즙세연 SNS

유튜버 겸 BJ 과즙세연(27·본명 인세연)이 미국에서의 근황을 전했다.과즙세연은 지난 17일 자신의 인스타그램에 "라스베이거스에 온 특별한 이유!✨"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 과즙세연이 미국 라스베이거스에서 열린 한 게임 행사에 초청 받아 일정을 소화하고 있는 모습. 특히 그는 자신의 얼굴과 정보가 알려진 계기가 된 미국을 다시 찾아 눈길을 끌었다. 과즙세연은 2024년 8월 라스베이거스를 방문한 바 있다.과즙세연은 같은해 방시혁 하이브 의장과 미국 베벌리힐스에 함께 있는 모습이 포착되면서 화제가 된 인물이다. 해당 상황에 대해 과즙세연은 "작년에 하이브를 사칭해서 저에게 메시지가 온 적이 있었다"며 "친언니가 방 의장님과 아는 사이여서 물어봐달라고 했고, 하이브 쪽에서 사칭범을 잡고 있었다"고 해명했다.그러면서 과즙세연은 "언니와 여러 지인한테 맛집을 물어보다가 예약이 불가능하다고 답변받은 곳이 있는데, 의장님이 마침 사칭범 사건도 있고 해서 흔쾌히 도와주셨다"며 LA에서 동행하게 된 이유를 설명했다.이에 하이브 측도 "지인과 모이는 자리에서 두 분 중 언니분을 우연히 만났고, 엔터 사칭범 관련해 어떻게 대응해야 하는지 조언을 준 바 있다"며 "이후 두 분이 함께 LA에 오면서 관광지와 식당을 물어봐서 예약해 주고 안내해 준 것"이라고 전했다.한편 과즙세연은 과거 유튜브 채널에서 "생일 때 하루 만에 1억을 벌었다"며 "제일 많이 벌었을 때가 한 달에 4억 좀 넘었다"고 수입을 밝히기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr