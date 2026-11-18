이효리가 진한 메이크업을 한 채 핑클 멤버들과 만났다. / 사진=이효리 SNS

사진=이효리 SNS

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그룹 핑클 멤버 이효리가 멤버들과의 만남을 위해 이른바 '꾸꾸꾸' 면모를 보였다.이효리는 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 이효리가 브라운 가죽 바지에 블랙 재킷 그리고 같은 색깔의 힐을 착용한 채 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 스모키 메이크업으로 시크한 매력을 더해 눈길을 끌었다.앞서 이효리는 지난 13일 현실과 화려함을 오가는 얼굴을 공개해 화제가 된 바 있다. 스케줄을 위해 꾸몄을 때는 연예인 포스가 물씬 풍겼지만, 화장기가 없을 땐 영락 없는 요가 학원 원장 이미지를 불러와 시선을 모았다.한편 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼했다. 이후 제주도에서 11년간 생활하다 2024년 하반기 서울 평창동으로 이사했다. 지난해 9월 서울 연희동에 요가원을 개원했다.이효리가 속한 핑클은 1998년 데뷔했다. '블루 레인', '내 남자친구에게', '영원한 사랑' 등을 발매하며 많은 사랑을 받았다. 최근 데뷔 30주년을 앞두고 약 2년간의 장기 프로젝트를 발표해 화제가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr