트와이스 정연이 수수한 분위기가 돋보이는 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진=정연 SNS

트와이스 정연이 오는 12월 개봉하는 영화를 통해 본격적인 배우 활동에 나선다. / 사진=정연 SNS

그룹 트와이스 멤버 정연이 새 프로필 사진을 공개했다. 그는 지난 8월 약 11년간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 친언니인 배우 공승연이 소속된 바로엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다.정연은 17일 자신의 SNS에 "New profile"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 스튜디오에서 프로필을 촬영하는 모습과 준비 과정 등이 담겼다.사진 속 정연은 앞머리를 내린 긴 생머리에 흰색 민소매 상의와 청바지를 입고 등장했다. 별다른 액세서리 없이 단정한 차림으로 카메라 앞에 선 그는 한 손을 바지 주머니에 넣거나 고개를 살짝 기울이며 다양한 자세를 취했다.촬영 현장에서 찍은 사진도 눈길을 끌었다. 정연은 검은색 상의를 입고 헤어 스타일링을 받으며 눈을 감고 미소를 지었다. 또 다른 사진에서는 카메라 밖을 응시하거나 진지한 표정을 지으며 차분한 분위기를 연출했다.정연은 2015년 트와이스로 데뷔했으며, 오는 12월 30일 개봉하는 영화 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'를 통해 본격적인 연기 활동에 나선다. 작품은 군병원에 입원한 신병들이 병원에 얽힌 수상한 소문을 접하고 그 비밀을 파헤치는 이야기로, 그는 극 중 간호장교 유정연 역을 맡았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr