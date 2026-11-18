'너의 그라운드' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'너의 그라운드' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

배우 성준이 오랜 2군 생활 끝에 팀의 에이스로 올라선 야구선수로 변신한다. 공다음 달 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'는 한 번의 좌절로 야구를 멈춘 강해환(공명 분)이 변호사 출신 에이전트 서희승(한효주 분)을 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 이야기를 그린 작품이다.성준은 극 중 프로야구단 미라클즈의 사이드암 투수 윤이석 역을 맡았다. 윤이석은 강해환과 고등학교 시절부터 함께 야구선수의 꿈을 키워온 친구이자 라이벌이다.일찌감치 천재 투수로 주목받은 강해환과 달리 윤이석은 오랜 2군 생활을 거치며 실력을 쌓아왔다. 꾸준한 노력 끝에 팀의 에이스로 자리 잡았지만 강해환을 향한 경쟁심은 여전하다. 특히 강해환이 복귀하면서 두 사람의 오랜 우정에도 변화가 생길 전망이다.18일 공개된 사진에는 미라클즈 유니폼을 입고 마운드에 오른 성준의 모습이 담겼다. 성준은 상대 타자를 응시하며 투구를 준비하는가 하면, 팔을 높이 들어 올린 채 승리의 기쁨을 표현했다.제작진은 "성준 배우는 베테랑 투수 특유의 여유와 승부를 향한 집념을 설득력 있게 표현하고 있다"며 "오랜 친구이자 라이벌인 강해환과 윤이석이 치열한 경쟁 속에서 어떤 관계를 만들어갈지, 성준이 그려낼 윤이석의 이야기를 지켜봐 달라"고 전했다.'너의 그라운드'는 12월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr