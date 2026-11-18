그룹 방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 34주 연속 이름을 올렸다.17일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 21일 자)에 따르면 방탄소년단의 '아리랑'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 63위를 기록했다.지난 3월 발매된 '아리랑'은 4월 4일 자 '빌보드 200'에 1위로 진입해 3주 연속 정상을 지켰다. 이후에도 순위권을 유지하며 34주 연속 차트에 진입했다. 이번 주 '톱 앨범 세일즈' 차트에서는 36위에 올랐다.타이틀곡 'SWIM'(스윔)은 빌보드 글로벌 송 차트에서 지난주보다 순위가 상승했다. 전 세계 스트리밍과 음원 판매량을 집계하는 '글로벌 200'에서는 5계단 오른 23위, 미국을 제외한 지역을 집계하는 '글로벌(미국 제외)'에서는 4계단 상승한 10위를 기록했다.특히 'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)' 차트에서 통산 31주 동안 톱10에 진입했다. 발매 8개월이 지난 시점에도 해당 차트 상위권을 유지하고 있는 셈이다.같은 앨범의 수록곡 'NORMAL'(노멀) 역시 '글로벌(미국 제외)' 차트에서 전주보다 4계단 오른 110위에 자리했다.한편 방탄소년단은 오는 19일 가오슝을 시작으로 월드투어 'ARIRANG'(아리랑)의 아시아 공연을 이어간다. 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 자카르타 등 5개 도시에서 총 15회 공연을 펼칠 예정이다.12월에는 싱가포르 관광청과 협력해 공연과 연계한 대규모 도시형 프로젝트 'THE CITY'(더 시티)를 진행한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr